Una dependienta explica por qué hay que lavar la ropa una vez que se compra: «La gente es muy cerda»

Algo que mucha gente hace al ir de compras es salir de la tienda con la ropa puesta. Sin embargo, lo cierto es que hacerlo no es lo más recomendable. La cuestión puede parecer una tontería, pero más de uno se llevaría una sorpresa ... al saber lo que ocurre con muchas prendas antes de llegar a casa.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @palitomichele, una joven española que trabaja en una tienda de ropa y suele compartir en redes lo que vive en su día a día. En uno de sus vídeos más recientes, la creadora explica por qué es importante lavar siempre la ropa antes de ponértela por primera vez.

Por qué es importante lavar siempre la ropa antes de ponértela por primera vez

«Por favor, cuando compréis ropa, lavadla antes de usarla», comienza diciendo en su vídeo. Y es que, según cuenta, trabaja en una tienda situada a pie de playa, donde ve cosas que le han quitado las ganas de estrenar una prenda sin pasarla antes por la lavadora.

«La gente es muy cerda, tío», dice con tono de resignación. Según explica, ha visto clientes con arena en el cuerpo probándose bikinis, polos o camisetas que después devuelven al perchero como si nada.

La joven relata que muchos dejan las prendas «llenas de arena, mojadas o directamente sudadas», y que ni siquiera se las llevan. En una ocasión, cuenta, un hombre entró «totalmente borracho, sudando» y se probó varias camisetas que acabaron impregnadas de olor y humedad. «Olían fatal, estaban mojadas del sudor. No compró nada y se fue tan feliz a seguir bebiendo», explica.

Aunque asegura que en las tiendas se utilizan productos para mantener la ropa limpia y que, si una prenda queda en mal estado, se retira de la venta, eso no significa que no haya pasado por decenas de manos y cuerpos antes.