La denuncia de un jubilado español con 44 cotizados tras retirarse anticipadamente: «Me penalizan con un 26%»

El sistema de jubilación en España ha sufrido en los últimos años diversas reformas encaminadas a alcanzar la sostenibilidad de un sistema. Durante estos años se retiran del mercado laboral la generación nacida en el baby boom, lo que añade todavía más presión al sistema.

La edad ordinaria de jubilación en España se sitúa en 2025 en los 66 años y ocho meses para aquellos que tengan menos de 38 años y tres meses cotizados. El objetivo es que en 2027 la edad ordinaria de jubilación llege a los 67. En la actualidad el sistema dispone de una serie de penalizaciones para aquellos que se jubilen de manera anticipada mientras que premia a quienes retrasen su retiro laboral.

'Asjubi40 Habla' es una asociación que lucha para que se eliminen estas penalizaciones y que busca «el reconocimiento de quienes han sostenido el sistema durante décadas». Como parte de una campaña, esta asociación lanza vídeos de pensionistas que han sufrido penalizaciones en su pensión y que consideran injusto.

Un pensionista denuncia las penalizaciones por jubilación anticipada

Kike Román, portavoz de esa asociación y miembro del comité, ha compartido un vídeo en el que explica su caso. En 2025, las personas con carreras laborales largas -con más de 38 años y tres meses- se pueden jubilar a los 65 años. Este jubilado ha puesto sobre la mesa una «historia de ficción que es una realidad».

Pone el caso de una persona que se jubila con 67 años por adherirse a la «jubilación demorada» y al que le dan un 'extra'. «Me he jubilado con un 108% de la pensión», subraya que diría esa persona.

Estas situaciones son para Román una «injusticia y una inequidad» y expone su caso personal ya que se ha tenido que jubilar de forma prematura: «Yo tengo casi 44 años cotizados y me han penalizado con un 26% de mi pensión».

Este jubilado cuenta que no entiende por qué unos con dos años más se pueden jubilar con el 108% de la pensión: «No ha sido porque sea un héroe sino porque quieren incentivar la contributividad al sistema». Asegura que quienes han «realizado muchos más años de cotización de los exigidos» son los que han contribuido más aunque se hayan tenido que retirar antes.

«Es una inequidad», denuncia. Para él existe «un galimatías dentro de lo que es la jubilación y las reformas». Cree que estas situaciones rompen el «principio de igualdad» y llama a los gobiernos y políticos a «ciudar a la ciudadanía».

Subraya que no son las únicas cuestiones que a su juicio no tienen sentido. En otros vídeos pone de manifiesto las circunstancias especiales que tienen otras profesiones para jubilarse antes sin penalizaciones tan severas, mientras que otras como los camioneros no son tan «afortunados» aunque lleven haciendo grandes viajes toda su vida.