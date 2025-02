Deja por error el coche en un parking durante tres días y se queda sin palabras al enterarse de lo que tiene que pagar: «Voy a llorar»

Aparcar a veces suele ser complicado, por lo que algunos optan por pagar en los parkings privados que suelen tener tarifas, para algunos, elevadas, con lo cual hay más probabilidades de hacerse con una plaza.

Los de la red municipal tienen un límite de tiempo ya que la idea es que exista rotación, por tanto, dejar el vehículo durante días en uno de ellos no es una opción ya que conlleva una multa y, además, no siempre hay sitio, así que a muchos no les queda otra alternativa que utilizar un aparcamiento privado de pago

En el caso de la usuaria de TikTok Ángela Mármol (@amarmolmc) que cuenta su vida en la red social explicando cómo vive desde que es una joven independizada, señaló que por un «fallo de comunicación» dejó su coche en un parking durante tres días, diez horas y 45 minutos.

La española ha comenzado su vídeo narrando que era su hermano quien debía buscar el coche y se pregunta en cuánto le podría salir esta equivocación. Su pareja le contestó que lo más probable es que tuviese que desenvolsar 228 euros.

«Aparquen en la calle»

«Voy a llorar», ha asegurado antes de decir que cree que le van a cobrar 200 euros. Se ha quejado de que el precio sea elevado por «tres noches» y su novio ha recomendado, entre risas, que no se utilice el parking de pago, «aparcar en la calle».

«No hay aparcamiento», se lamentó Mármol quien acumula 7.5 millones de seguidores, al tiempo que agradeció que el precio que finalmente le salió a pagar cuando introdujo el ticket en la máquina fue de 125,40 euros.

El vídeo ha causado revuelo y varios usuarios han expuesto su punto de vista y experiencia, uno de ellos sostiene que conoce un caso en el que una persona pagó «757 euros por 24 horas». Mientras que, un joven que aseguró ser trabajador del parking reseñó que hay que leer el ticket por detrás para evitar que pasen estás cosas ya que hay tarifas para estos casos.