Cuándo y cómo se deben purgar los radiadores para optimizar su funcionamiento

Con el frío definitivamente instalado en España tras el paso de varias borrascas que han dejado un descenso generalizado de las temperaturas, llega el momento de encender la calefacción.

Los termómetros registraron temperaturas más cálidas de lo normal en el mes de octubre, ... lo que ha retrasado algo más el momento de encender estos aparatos para aclimatar las viviendas.

Un gran aliado para que los hogares alcancen la temperatura deseada y también poder ahorrar algo de energía es que los radiadores se encuentren en un estado óptimo. Una de las acciones que se suelen realizar para este fin es purgar los radiadores.

Cuándo purgar los radiadores

Al no usarlos durante un largo periodo de tiempo, se acumula aire en el interior del circuito por el que, cuando el radiador está encendido, circula el agua caliente. Cuando se detecta que el aparato apenas calienta o se escuchan ruidos burbujeantes puede ser motivo de aviso para proceder a purgarlos.

Otro síntoma es que la parte superior esté más fría que la interior ya que el aire tiene de a subir.

Cómo purgar los radiadores

Para purgar los radiadores apenas se necesita material, tan solo un destornillador plano, un recipiente en el que caiga el agua y un trapo por si cae fuera.

Antes de empezar, hay que tener en cuenta que el radiador debe estar frío, lo que implica que la calefacción debe estar apagada «para que la bomba de la caldera no mueva el circuito de agua y junto a esta mueva también el aire acumulado en el sistema», señala la OCU. En caso de duda, lo mejor es consultar con un profesional y, en caso de no saber cómo proceder, encargar también la limpieza de los aparatos.

Si no se presenta ningún problema y todo está apagado, se debe localizar dónde se encuentra la llave del radiador en la parte superior. Abajo se debe colocar el recipiente. Después, se debe girar levemente la llave con el destornillador y comenzará a salir aire a presión. Cuando sólo salga agua se debe cerrar de nuevo la llave. En ese momento, el radiador estará purgado y se habrá retirado el aire que impide el mejor funcionamiento del mismo.

Se trata de un proceso que se debe realizar en todos los radiadores de la casa. Asimismo, cuando finalice el proceso es recomendable revisar la presión de la caldera para comprobar que todo está en orden. La OCU recomienda empezar por el más cercano a la caldera para seguir el sentido del flujo del agua dentro del sistema de calefacción.

Además de purgar los radiadores, para optimizar el ahorro es recomendable que las viviendas estén bien aisladas. Para este fin es importante contar con buenos materiales, identificar los puntos débiles por los que puede penetrar el frío como grietas o cierre del las ventanas.