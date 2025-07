Quién está debajo de la mascota del 'Grand Prix del Verano': su nombre, su verdadero trabajo y por qué no hay un animal en el programa

Es la vaquilla más famosa de la televisión y por tercer año consecutivo desde su vuelta, el Grand Prix regresa a Televisión Española con su famosa mascota. Un clásico concurso que regresa este 7 de julio con una nueva edición en La 1, trayendo de vuelta sus divertidas pruebas y su emoción a los hogares españoles. Ahí diez pueblos de toda España vuelven a competir por alzarse con el triunfo final a lo largo de cinco programas clasificatorios, dos semifinales y la gran final.

Todas las localidades participantes se volverán a vestir de azul y amarillo ante la atenta mirada de Ramón García, Lalachus y Ángela Fernández, que serán los encargados de presentar el espacio televisivo. Y también, como no, de la vaquilla María Fernanda, que sustituyó hace varias ediciones a la mítica vaquilla que los concursantes tenían que sortear en algunas de las pruebas y que con la con la nueva Ley de Bienestar Animal desapareció.

Quién está debajo de la mascota del 'Grand Prix del Verano'

El cuerpo que se esconde bajo la vaquilla del concurso del Grand Prix comparte torso con el Delfín Ramiro, la mascota del club de baloncesto Movistar Estudiantes. Y lo hace además como mascota suplente de Pera de Rincón de Soto, una denominación de origen de La Rioja. Un pluriempleado madrileño que tiene 42 años, es atleta profesional del club Suanzes y trabaja de mozo de almacén en la fábrica Bosch desde hace más de 20 años.

Miguel del Pozo cuenta como comenzó a ser la vaquilla del popular concurso de televisión. Y es que uno de los productores del programa es entrenador del Canoe femenino de baloncesto, y como es cuñado de Mariana González, la jugadora más histórica del Estudiantes, le tenían puesto el ojo.

La mascota del Grand Prix disfruta corriendo como buen amante del running. Es corredor en las categorías de 5000 metros y 10000 metros o media maratón. El típico corredor de fondo delgado apunta en alguna que otra entrevista que llevar el disfraz del Estudiantes es más como un pijama, mientras que el de la vaquilla es más musculoso. «El delfín tiene guantes y dedos, mientras que la vaquilla tiene pezuñas y agarro un poco peor. Luego, la visibilidad en el delfín es un cuadrado de rejilla y en la vaquilla es una línea panorámica. La visibilidad para arriba y para abajo es bastante mala, pero para los lados es muy buena. Desde el principio me va perfecto y me siento muy cómodo», expone.

«Creo que mi afición por las mascotas empieza por Cobi, la mascota de los Juegos de Barcelona 92, a la que se le dio mucha importancia. Es un icono. También fue el año de Curro en la Expo de Sevilla… Es decir, un año donde de repente se le dio mucha importancia a las mascotas y a mí me hacían mucha gracia, aunque no me lo había planteado nunca. Ni siquiera estudié nada de eso, yo hice Educación Física, pero yo siempre he sido abonado al Estudiantes, desde el año 97, y yo veía a la mascota, que entonces no tenía mucha vida, y decía: 'Joe, qué pena porque a mí me encantaría hacerlo'. Pero lo veía como casi un imposible». cuenta en una entrevista con Relevo.

Del Pozo trata de poner en valor la figura de la mascota, la cual es imprescindible en casi todos los eventos, y para la que hasta el propio Ramón García ha llegado a pedir un aumento. «No sé cuánto le pagáis a Miguel, pero le tenéis que pagar más», dijo el presentador tras enfundarse el disfraz cerca de 10 minutos en una ocasión. «No sé cómo aguantas», le dijo a Miguel, que disfruta de lo que hace y hace disfrutar también a los demás.

«Para mí, lo mejor de ser mascota, sin duda ninguna, es que tienes un superpoder. Tú vas andando por ahí y la gente sonríe cuando pasas, es maravilloso. Vas mirando las caras de la gente, levantan la vista del móvil y sonríen o te chocan la mano. Eso para mí es lo mejor. Lo peor es que hace mucho calor dentro, y también la visibilidad, que a veces es muy reducida por la forma de la cabeza del traje», cuenta en una de sus entrevistas, en la que ahonda sobre cómo es el día a día de las grabaciones del Grand Prix.

Estos son los pueblos participantes en el Grand Prix 2025 Alagón (Zaragoza).

Cubas de La Sagra (Madrid).

Herencia (Ciudad Real).

L'Alborç (Tarragona).

L'Olleria (Valencia).

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

San Sebastián de La Gomera (Isla de La Gomera - Tenerife).

Urduliz (Vizcaya).

Huelma (Jaén).

Celanova (Ourense).

«En los meses que se graba, cuando salgo de trabajar de la fábrica voy al plató, ensayamos, vemos los planos de cámara, leemos el guion... cosas de esas. Entran los concursantes de los pueblos y empieza el show. Tenemos pausas para cambiar los juegos, comer, ir al baño... La mayoría del equipo nos solemos ir a casa sobre las 23:30 horas, más o menos. Se están muchas horas en el plató, pero no todas grabando, hay parones», indica la mascota de lo que se ha convertido en un clásico de la televisión veraniega.

El Grand Prix regresa en una nueva temporada del concurso, cuando se cumplen 30 años de su estreno, allá por 1995.