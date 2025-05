David Villa habla alto y claro sobre el interés que tuvo el Real Madrid y por qué no fichó: «Todos me querían...»

David Villa es uno de los delanteros más recordados de la historia del fútbol español. Goleador incansable, ídolo de Mestalla y pieza clave en la selección campeona del mundo, el delantero asturiano se convirtió en una referencia de LaLiga durante más de una década. Su fichaje por el Barcelona en 2010 lo consagró a nivel internacional, formando parte de uno de los mejores equipos de la historia.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que Villa también estuvo cerca de vestir la camiseta del Real Madrid. Durante sus años en el Valencia, su nombre sonó con fuerza para reforzar al equipo blanco. Incluso algunos daban por hecho que el traspaso era inminente. Pero nunca se concretó. ¿Por qué?

El propio David Villa ha hablado recientemente sobre ese episodio en una conversación con Iker Casillas, excompañero suyo en la selección y capitán del Real Madrid en aquellos años. La charla ha tenido lugar en el pódcast 'Bajo los Palos', que conduce el exportero, y donde han repasado algunos de los momentos más relevantes de sus carreras.

¿Pudo David Villa haber jugado en el Real Madrid?

En cierto momento de la charla, Casillas le pregunta a su excompañero si el Madrid estuvo realmente interesado en ficharlo mientras jugaba en el Valencia. Villa lo confirma sin rodeos: sí, hubo interés. Pero también aclara que no fue el único: «Hubo interés por parte de todos los grandes equipos del mundo, tanto del Madrid como del Barça y de muchos otros equipos de las grandes ligas».

Villa explica que siempre fue muy respetuoso con el Valencia, el club al que pertenecía, y que él nunca forzó una salida. «Yo siempre dije: si es bueno para las tres partes, adelante. Pero el Valencia era el dueño de mis derechos y tenía la última palabra«, dice. Y la palabra del Valencia fue clara: no querían vender.

Para Villa, el asunto no tiene mayor misterio: «¿El Madrid y el Barça me querían? Sí. ¿Querían pagar? Sí. ¿El Valencia aceptó? No. No lo aceptó. Chao. No hay más». Así lo resume, dejando claro que el motivo por el que nunca jugó en el Real Madrid fue simplemente que su club se negó a negociar.