David Raya se sincera sobre su transformación física desde su llegada a Inglaterra: «Antes comía de todo...»

¿Es posible rejuvenecer con el tiempo? David Raya puede ser un ejemplo perfecto de ello cuando se encuentra a escasos meses de cumplir los 30 años. El portero del Arsenal está en el mejor momento de su vida deportiva, al ser titular de un Arsenal semifinalista de Champions y un asiduo en la convocatoria de la Selección de Luis de la Fuente. Tras acabar una brillante temporada con los gunners, se ha pasado por Fozcast, el podcast de Ben Foster, exportero internacional por Inglaterra, donde ha hablado abiertamente de diferentes temas, entre ellos, su cambio físico.

El catalán llegó a Inglaterra en octubre de 2012 cuanto todavía era menor de edad. Dejó su Barcelona natal para sumergirse en una realidad completamente diferente, lo que él mismo define como «un choque de realidad». «En Cornellà solíamos compartir un campo completo entre ocho o nueve equipos. Cambiar eso por ver por primera vez en una academia y entrenar ahí... fue increíble. Fue como un choque de realidad de cómo el fútbol se percibe aquí y cómo se practica».

Pero seguramente el cambio puramente futbolístico era lo de menos. Hizo las maletas y se marchó al Reino Unido sin sus padres. Con 16 años. En una entrevista a ABC llegó a confesar que no todo salió a pedir de boca desde un primer momento. «No se lo decía a mis padres, pero en Inglaterra muchas veces lo pasé mal», afirmó. Fueron fases menos felices de una carrera que en un inicio le llevó a la quinta división inglesa.

Contratado por el Blackburn Rovers, Raya afrontó una cesión en el Southport fuera de los focos y del fútbol profesional. Aún era joven, pero ya se dio cuenta del otro fútbol, del barro. «Había esa mezcla de trabajo con entrenamientos y partidos. Jugábamos, yo qué sé, martes por la noche en Londres y al día siguiente tenías que levantarte a las seis de la mañana para trabajar cuando habías llegado a las tres. Y, además, estaban tratando de pagar los alquileres con las primas de los partidos. En ese momento, el Southport estaba peleando por salvar la categoría y trataban de mantenerse porque, si no, los sueldos bajaban...».

Ahí empezaba a destacar un joven David Raya, ya con 19 años cumplidos. De hecho, ni siquiera acabó la temporada en la quinta división, sino que el Blackburn lo recuperó en enero de 2015 días después de sumar los últimos minutos con el Southport. De ese partido, precisamente, rescataron una imagen en Fozcast que le proyectaron a un Raya que compartió su asombro por su aspecto físico en aquel instante.

«¡No parece David Raya! Tiene cara de gordo», le comenta uno de los entrevistadores, a lo que el internacional español explica el trasfondo de aquella imagen. «¿Sabes cuánto pesaba entonces? 92 kilos». Y lo justifica con el estilo del fútbol al que se veía sometido. «Tenías que ser físico. Yo no soy el portero más alto, mido algo más de 1,80 metros, los delanteros me machacaban todas las semanas. Pensaba 'necesito ir al gimnasio'. No era una persona a la que me gustaba ir al gimnasio para muscularme. Hago core y demás ejercicios para mantenerme».

Sin embargo... «cuando vi los primeros tres partidos, pensé 'necesito muscularme'. Tenía 92 kilos porque destrocé el gimnasio, comí de todo... Pero porque tenía que ser más dominante, tenía que intimidar a los delanteros, no que ellos hicieron eso conmigo». Diez años más tarde de aquello, no obstante, Raya luce un aspecto diferente. «Ahora peso 82 kilos. Es diferente. Puedes ver mi cara, era una gran cabeza redonda», detalla Raya sobre sí mismo cuando aún no había adquirido las rutinas del fútbol profesional.

