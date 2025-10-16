Suscribete a
David Cantero, muy duro con Marcos Llorente por sus declaraciones sobre las estelas de los aviones: «Tú a lo tuyo, a dar patadas al balón»

Marcos Llorente ha ganado notoriedad fuera del terreno de juego durante los últimos años por sus declaraciones polémicas

J. M.

Marcos Llorente es uno de los futbolistas más reconocidos del Atlético de Madrid, pero en los últimos años también ha ganado notoriedad fuera del terreno de juego por sus declaraciones polémicas.

El jugador madrileño ha mostrado simpatía por ciertas teorías que la comunidad científica considera ... infundadas o directamente falsas. La última llegó hace unos días, cuando aseguró que las estelas que dejan los aviones en el cielo «no son normales» y que, según él, antes «no se veían tantas».

