David Cantero, muy duro con Marcos Llorente por sus declaraciones sobre las estelas de los aviones: «Tú a lo tuyo, a dar patadas al balón»

Marcos Llorente es uno de los futbolistas más reconocidos del Atlético de Madrid, pero en los últimos años también ha ganado notoriedad fuera del terreno de juego por sus declaraciones polémicas.

El jugador madrileño ha mostrado simpatía por ciertas teorías que la comunidad científica considera ... infundadas o directamente falsas. La última llegó hace unos días, cuando aseguró que las estelas que dejan los aviones en el cielo «no son normales» y que, según él, antes «no se veían tantas».

Sus palabras no han pasado desapercibidas. En redes sociales y en medios de comunicación, han sido muchas las voces que han salido a desmentirlo. Una de las respuestas más firmes ha llegado desde la radio pública. El periodista David Cantero, presentador y ex rostro de los informativos de TVE y Telecinco, le ha dedicado una dura réplica desde su programa en RNE.

«Teorías conspirativas absurdas»

«Hay que ver la de trabajo y molestias que dan esos lerdos que se dedican a esparcir teorías conspirativas absurdas», ha expresado Cantero, que critica especialmente que un deportista con tanta influencia difunda este tipo de mensajes. «Es especialmente intolerable cuando lo hace una figura pública con millones de seguidores, muchos de ellos jóvenes», ha añadido.

Después, el periodista ha querido aclarar la cuestión científica. «Se llaman estelas de condensación y son simplemente nubes formadas cuando el chorro caliente de los motores se encuentra con una atmósfera fría y húmeda. Así de sencillo», explicó, desmontando la teoría de que tengan relación con fumigaciones o manipulación del clima.

Cantero subrayó que no se trata de un fenómeno misterioso ni inexplicable, sino de un proceso físico explicado «hasta la saciedad». Lo preocupante, añadió, es que cuando alguien con fama y escasa información lanza este tipo de mensajes, «su mensaje se multiplica generando un efecto rebote de la idiotez que contribuye a que otros, igual de desinformados, repitan lo mismo».

Para el periodista, este tipo de discursos crean un «círculo vicioso que sólo consigue idiotizar a más y más gente. Llorente puede tener la sensación de que antes no veía tantas estelas, pero eso se explica fácilmente: el espacio aéreo está hoy mucho más saturado que hace unos años. No hay conspiración, solo más aviones y más vuelos», apuntó.

En su cierre, Cantero fue tajante: «Aunque te hayas convertido en ídolo de conspiranoicos, un triste honor, sería conveniente que no opinaras públicamente sobre algo de lo que no tienes ni idea». Recordó que él tiene formación y experiencia en aviación y aeronáutica, y apeló a la responsabilidad de las figuras públicas antes de difundir teorías «tan absurdas como dañinas».