David Callejo, médico, lanza tres preguntas para saber si tienes un problema con el alcohol «Ni siquiera eres consciente»

«El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población en España según la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES 2024) realizada a población de 15 a 64 años», se puede leer en la web del Ministerio de Sanidad.

Este dato deja patente lo normalizado que está el consumo de bebidas alcohólicas en nuestra sociedad, de alguna manera, formando parte de la cultura, ya que su ingesta va de la mano con todo tipo de celebraciones y muchas actividades de ocio.

Tomar unas cervezas con los compañeros al salir de trabajar, una copa de vino en la cena, un gin tonic en la fiesta de cumpleaños de un amigo... son muchas las situaciones en las que el acohol está presente e, incluso, para muchos parece casi imprescindible entre las bebidas a elegir.

Aunque eliminarlo de manera radical es algo que puede resultar complicado por el arraigo de su consumo e incluso la presión social, reducir su ingesta es crucial para que no nos cause problemas, ya que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS): «El alcohol y las bebidas alcohólicas contienen etanol, que es una sustancia psicoactiva y tóxica cuyas propiedades pueden producir dependencia».

Quedando claras las consecuencias negativas de las bebidas alcohólicas en la salud física y mental, el médico anestesista David Callejo, popular en redes sociales, ha querido lanzar un mensaje a la sociedad. «Puede que tengas un problema con el alcohol y ni siquiera eres consciente», ha comenzado expresando el doctor.

Las preguntas del médico David Callejo para averiguar si se tiene un problema con el alcohol

«Mucha gente me pregunta: ¿cuánto alcohol es normal o sano beber? Y la respuesta es muy clara, la cantidad sana de alcohol es cero, pero seamos realistas, el alcohol forma parte de nuestra cultura. Así que más que hablar de consumo saludable, hablaremos de consumo de bajo riesgo y de consumo de alto riesgo», indica Callejo.

Así, con el objetivo de que sus seguidores o cualquier persona que acceda a este contenido pueda descubrir si tiene un problema con el alcohol o no, el médico lanza tres preguntas que puntúa de diferentes maneras como muestra en su vídeo de TikTok y, según el resultado final, determinar si el consumo es de bajo o de alto riesgo. Estas son las tres preguntas:

«Uno, ¿con qué frecuencia bebes alcohol? Guarda tu puntuación que tenemos que ir sumándola» Dos, ¿cuántas bebidas tomas en un día normal de consumo? Y tres, ¿con qué frecuencia tomas seis o más bebidas en un solo día?», explica, mientras las puntuaciones según la respuesta van apareciendo en pantalla.

Al terminar, el médico anima a sumar los puntos y determina lo siguiente: «Si has sacado cuatro puntos o más, puede que tengas un problema con el alcohol. Piensa si no sería bueno hablar con un profesional», indica, y lanza un último mensaje para concienciar:

«Sé que esto puede parecer exagerado, pero pedir ayuda no es una debilidad, es valentía. Muchas familias acaban destrozadas por no pedir ayuda a tiempo», concluye.