Suscribete a
ABC Premium

David Callejo, médico, lanza tres preguntas para saber si tienes un problema con el alcohol «Ni siquiera eres consciente»

Aunque su ingesta está normalizada en nuestra sociedad, las bebidas alcohólicas pueden provocar dependencia y otros problemas de salud

Una doctora, contundente sobre el consumo de alcohol en las comidas: «Una copa de vino al día...»

David Callejo, médico, lanza tres preguntas para saber si tienes un problema con el alcohol «Ni siquiera eres consciente»
David Callejo, médico, lanza tres preguntas para saber si tienes un problema con el alcohol «Ni siquiera eres consciente» RR.SS/Freepik
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población en España según la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES 2024) realizada a población de 15 a 64 años», se puede leer en la web del Ministerio de Sanidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app