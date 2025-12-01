Dani Martín indica a qué partido votará en las próximas elecciones y anima a los españoles a seguir sus pasos: «Que no se lo pongan más difícil a los jóvenes»

Cada vez son más los famosos que se atreven a hablar sobre política y otros temas de interés social. Actores, músicos o deportistas no se muerden la lengua y comparten sus opiniones sobre asuntos que trascienden su oficio, pero que, como ciudadanos, ... les afectan.

Una de las últimas personas en pronunciarse sobre este tipo de cuestiones ha sido Dani Martín. En uno de sus conciertos, el cantante ha sido tajante con quienes nos gobiernan. «El Covid lo sacamos nosotros adelante, sobre todo los que sois médicos, enfermeros, la gente de las ambulancias, bomberos, policías... y que no se os ha subido el sueldo», declara.

Sobre la Dana en Valencia, el exvocalista de El Canto del Loco piensa exactamente igual. «La sacó el pueblo también», sostiene. Para el artista, lo peor es que España está inmersa en «un bucle donde nadie da explicaciones». «Es lo más acojonante», lamenta.

Su discurso ha sido aplaudido por sus fans e, incluso, se han escuchado gritos de «Dani presidente». Él mismo ha dicho que no quiere ocupar este puesto, pero sí ha indicado a qué partido votará en las próximas elecciones y ha animado a que los españoles sigan sus pasos.

Dani Martín indica a qué partido político votará en las próximas elecciones

Dani Martín ha indicado a qué partido político votará en las próximas elecciones y pide que los españoles sigan sus pasos. «Os animo a que no votéis a nadie para que se den cuenta de que no nos representa absolutamente ninguno», dice de manera tajante.

El cantante considera que «todos buscan algo de nosotros». «Pero nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es el mayor tesoro del mundo. Qué viva esta vida, que es maravillosa», asegura.

Por último, el artista tiene claro qué es lo que debe hacer el próximo líder que gobierne nuestro país. Su mensaje es contundente: «Espero que a los jóvenes y pequeños no se lo pongan más difícil y que tengan derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo y a sacar adelante sus sueños».

«En fin, nada más. Le mando un abrazo a todos esos políticos para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas», sentencia.