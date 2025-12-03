Dani Martín, arrepentido de haber animado a los españoles a no votar en las próximas elecciones generales: «Mis palabras son fruto del hartazgo»

Son muchos los famosos que expresan su opinión política al ser preguntados por la actualidad de España. Uno de los últimos fue el cantante Dani Martín y, en esta ocasión, lo hizo de motu propio durante uno de sus últimos conciertos.

El intérprete ... afirmó que durante la crisis sanitaria del Covid-19 fueron los ciudadanos los que sacaron la situación adelante, especialmente quienes se dedican a la Sanidad. Sobre la dana afirmí que «el pueblo la sacó adelante también».

«Lo más acojonante de todo es que es un bucle donde nadie nos da explicaciones», afirmó. Tras ello, animó a los asistentes a no votar «a nadie» en las próximas elecciones en España «para que se den cuenta de que no nos representa ninguno».

Dani Martín pide perdón por animar a no ir a votar en las próximas elecciones

Sus palabras han sido muy comentadas, especialmente en las redes sociales, ya que muchos señalaron el peligro que suponen este tipo de afirmaciones, especialmente para la gente joven. Quienes han condenado las palabras del cantante han puesto el foco en que el sistema democrático se sostiene precisamente con los votos de la ciudadanía, voten a quien voten.

Asimismo, otros han señalado que aunque pueda parecer difícil decantarse por alguna opción en algunos momentos, no acudir a las urnas no debe ser una opción.

Tras el revuelo generado, ha sido el propio cantante quien se ha manifestado a través de su cuenta de Instagram en un mensaje publicado este martes en sus historias.

En él Dani Martín se muestra arrepentido y afirma que ha cometido «un error» con sus declaraciones, motivo por el que ha pedido perdón.

«Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar, así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas», ha afirmado. Además, el exvocalista de 'El canto del loco' ha explicado que esas palabras «equivocadas» las pronunció «fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo».

El ahora solista ha desaeado para el futuro «una gestión más justa, más unidad y mismos derechos y oportunidades para todas y todos».

Captura del mensaje de Dani Martín en sus redes sociales instagram

Dani Martín se encuentra ahora inmerso en una gira de 10 conciertos en el Movistar Arena Madrid para celebrar sus 25 años en el mundo de la música. Al cantante todavía le quedan cuatro conciertos más (12, 13, 19 y 20 de diciembre) y queda por ver si en ellos hará también algún tipo de manifestación sobre sus palabras o el perdón de después.