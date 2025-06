Una cubana que vive en España, sorprendida por la forma de ser de los españoles: «Tengo que confesar que...»

En el inacabable mundo de los choques culturales cada día aparecen nuevos ejemplos que demuestran que los objetos, características o particularidades más discretas pueden ser fuente de sorpresa. Además, aunque algunos crean que siempre se trata de aspectos visibles o físicos, como los detalles de un supermercado o las persianas, lo cierto es que buena parte de los choques son psicológicos.

Y es que muchos tienen que ver con la forma de ser de los españoles. Extrovertidos, amigables, impuntuales, espontáneos.... Estos rasgos de personalidad son frecuentes y también hay otras actitudes muy arraigadas que siempre sorprenden a los recién llegados de otras culturas. Ahora, Legmy Anguelov ha destacado una de las actitudes que más le sorprenden.

Ella es una cubana que lleva siete años viviendo en España y que hace unos días se ha hecho viral por un vídeo en su cuenta de TikTok (@legmy_) en el que destaca algo de la manera de ser de los españoles que ella ha incorporado a su forma de ser y que agradece haber aprendido. «¿Les suena?», pregunta a sus seguidores.

«Sentimiento raro»

«Tengo que confesar que cuando llegué aquí algunas actitudes me sonaban un poco raras», remarca ella en su vídeo grabado mientras va por la calle. Así, recuerda que le chocaba mucho que aquí, al intentar quedar con alguien, te pudieran simplemente que no porque tenían otro plan. Legmy confiesa que todavía a día de hoy conversaciones así la dejan con un «sentimiento raro».

Con todo, ella se reafirma en lo que le sorprende de los españoles. «La realidad es que nosotros, los cubanos, no sabemos decir que no», asegura y ejemplifica que si un compatriota suyo va a un restaurante y ve algo malo en la comida no se atreve a decirlo o que si a uno le dicen de ir a entrenar y no apetece «buscan excusas para no decir directamente 'no, no voy a ir'».

Legmy pone otro ejemplo que justo le acaba de ocurrir con los comerciales que intentan vender productos, como servicios de agua o electricidad, por la calle. «Termino aguantándole la muela a la gente porque simplemente me da pena decirle que no», expone ella, que añade que a veces incluso después de decirles que no le interesa sigue escuchándolos.

«Ahora la pregunta es: ¿por qué nos sentimos mal a la hora de decir que no?», enfatiza ella. La cubana acaba su reflexión destacando que «algo que hemos aprendido todos los cubanos que estamos fuera de la isla esa poner límites». Algunos usuarios le han respondido en los comentarios, como una internauta que asegura que «en Cuba yo era igual y me tachaban de pesada».