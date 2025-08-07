Una cubana que vive en España, molesta con lo que hacemos cuando cumplimos años: «Totalmente diferente»

Una cubana que vive en España, molesta con lo que hacemos cuando cumplimos años

En internet abundan los vídeos de personas que se mudan a otros países y comparten sus impresiones sobre cómo se vive allí. Sin embargo, no siempre estas comparaciones son bien recibidas y hay quien las ve como exageradas o directamente falsas.

Eso es lo que le ha ocurrido recientemente a la usuaria de TikTok @legmy_, una joven cubana que reside actualmente en España y que suele compartir en redes momentos de su día a día. En uno de sus vídeos más recientes, ha comparado las celebraciones de cumpleaños en Cuba y en España, lo que ha generado cierta polémica.

Según explica en su vídeo, en Cuba el cumpleaños es un día para que la persona homenajeada se sienta especial y sea cuidada por los demás. «El cumpleañero es el centro de atención», afirma. «Literalmente esperamos ese día para ser consentidos y mimados», añade.

En cambio, lo que le ha sorprendido de la costumbre española es que todo funciona al revés. En muchos entornos laborales, comenta, es el propio cumpleañero quien debe llevar una tarta para compartir con sus compañeros. Y si queda con amigos para celebrar la fecha, es habitual que él mismo tenga que pagar la cena o parte de ella.

Reacciones en los comentarios

Su publicación no ha pasado desapercibida y, a fecha de esta pieza, acumula algo más de 800 'me gusta' en TikTok. Como suele ocurrir en estos casos, el vídeo ha generado respuestas muy diversas, y no todos los usuarios españoles estaban de acuerdo con su visión.

Una de ellas, por ejemplo, aseguraba que es española y que eso depende: si organizas tú la fiesta, es normal que pagues tú, porque compras las cosas. Pero si tus amigos te invitan o te hacen una sorpresa, son ellos quienes corren con los gastos, incluso con la tarta. Otra chica comentaba con cierta guasa que «si te han hecho pagar la cena, te han estafado».

Otros, simplemente, apuntaban que no se puede generalizar. Que en España hay muchas diferencias según la zona, la familia o el grupo de amigos. Y que, al final, cada cumpleaños se celebra como se quiere… o como se puede.