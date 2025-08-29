Una cubana que vive en España explica por qué se siente segura cuando va a comer sola: «Me costó salir de esa zona»

España es ampliamente reconocida como uno de los mejores países del mundo por su cultura, gastronomía y calidad de vida. Sin embargo, hay pequeñas diferencias con otros países que los españoles pueden no notar, pero que para quienes se trasladan aquí son claramente perceptibles y marcan una gran diferencia en la vida diaria.

Sobre este tema trata uno de los últimos vídeos de @anita.mateu, una cubana que vino a vivir hace unos años a España y se ha hecho conocida por compartir en TikTok diferentes aspectos de su día a día en nuestro país. En la publicación, la joven enumera tres costumbres que ha adoptado a del país ibérico y que no se dio cuenta hasta que volvió a Cuba de vacaciones.

El primer punto que menciona es que los españoles son mucho más directos a la hora de expresarse que la gente de América latina en general, eso les permite responder con un simple 'no' a una propuesta que no les apetece en vez de andarse por las ramas con mil y una excusas.

Al respecto, Mateu asegura que algo de esto se le ha pegado: «Cuando volví a Cuba me di cuenta de que ya no daba tantas vueltas a las cosas, que era capaz de darle una negativa a alguien sin tratar de justificarme. Eso antes para mi era inconcebible».

El segundo punto que menciona la joven es el uso de protector solar. Según ella, en Cuba lo normal es huir del sol, y la gente pasa largas horas a la sombra. «Eso no ocurre tanto en España, donde el protector solar es mucho más económico y está más extendido, y por lo menos los jóvenes andan todo el día buscando el sol para tumbarse a tomarlo«, expresa la joven, que asegura que ya »no huye tanto del sol«.

La tercera costumbre adquirida por la usuaria es que ya no le da vergüenza ir a comer sola. Según ella, en Cuba es muy extraño ver gente desayunando o comiendo solos, hasta el punto de que puedes llegar a pensar que esa persona no tiene amigos. En España, por otro lado, se ha acostumbrado a esto «y no pasa nada».

Respuestas a la publicación

Como suele suceder en estos casos, la publicación de la joven ha generado múltiples respuestas. La mayoría son españoles que debaten acerca de los diferentes puntos y aportan su punto de vista al respecto.

«Algunas veces las personas van solas porque les apetece y no porque no tengan a nadie, es muy normal en España», «Soy española y veo raro que alguien vaya solo a comer», «Yo vivo en EE.UU y lo único que se me ha pegado es que uso ropa de hacer ejercicio para ir por la calle y ni siquiera hago ejercicio» o «A los 20 años nos preocupa lo que piensen de nosotros, a los 40 nos da igual y a los 60 descubrimos que no pensaron en nosotros en ningún momento», son algunas de las respuestas más destacadas.