Una cubana se muda a España y se queda sin palabras por cómo pagamos en las tiendas de nuestro país: «Tenemos 30 años de atraso»

Mudarnos de nuestro país de residencia habitual, sea en el que hemos nacido o no, a otro, suele ser un impacto grande en la vida de una persona. Esto ocurre, sobre todo, cuando el cambio es a un territorio muy lejano al nuestro o ... que tiene unas diferencias culturales o sociales muy marcadas.

Cuando pasamos por ese proceso, sea por obligación o por elección propia, es inevitable pasar por un proceso de adaptación en el que aprender a vivir según las costumbres del nuevo país de residencia, siguiendo las normas nuevas que pueda haber y dejando de lado, poco a poco, la forma de vida del anterior lugar.

Si hay diferencias muy grandes entre ambos países es posible que, aunque pase el tiempo, pueda seguir habiendo cosas que provoquen sorpresa o sigan extrañando a quienes se mudaron en su día.

Para Anita Mateu, cubana de origen, esto es una realidad en su día a día, pues hace un tiempo que se mudó de Cuba a España, concretamente a Galicia. A través de su perfil de TikTok, donde acumula más de 269.000 seguidores y 4,4 millones de 'me gusta', la joven suele compartir curiosidades y cosas que pueden llamar la atención de su vida como cubana en nuestro país.

En uno de sus últimos vídeos, Anita se anima a contar cosas que le causan vergüenza o le «mantienen humilde» en España porque son muy diferentes a su país porque allí, directamente no existe esa manera de vivir. Entre algunas de esas diferencias destaca una relacionada con cómo pagamos en nuestro país.

«De mis primeras vergüenzas en España es que yo no sabía pagar con el teléfono. Aquí se usa eso de pagar con la tarjeta 'contactless' con el teléfono. Bueno en Cuba solo se utiliza efectivo, tenemos 30 años de atraso tecnológico o cuidado, más», empezaba contando.

«Y yo no sabía ni que esto existía, yo lo veía en las películas y decía 'wow, qué tecnología'. Cuando yo llegué aquí me ponía hasta nerviosa, yo no sé si a ustedes les pasa que se pongan nervioso cuando iban a pagar» sigue relatando Anita.

Otras de las cosas que dice mantenerle humilde es que no reclama el dinero de suscripciones o compras que no quiere tener o en las que se ha equivocado. «Enfrentarme por teléfono a otra persona, eso me da mucha vergüenza», reconoce.