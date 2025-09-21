Una cubana en España señala las cosas de nuestro país que no existen en el mundo: «Que con 11 euros puedas comer un primer, segundo plato...»

Cuando alguien decide mudarse a otro país, es inevitable enfrentarse a choques culturales. Desde las costumbres más arraigadas hasta los pequeños gestos cotidianos, todo puede sorprender al recién llegado. Lo que para los locales resulta ordinario, para los extranjeros puede convertirse en motivo de asombro. Es lo que ha compartido Anita Mateu, una cubana que vive en España que, a través de un vídeo en TikTok, ha enumerado varias particularidades de nuestro país que, según ella, no existen en el resto del mundo.

La creadora de contenido no duda en situar en primer lugar al popular menú del día. «Qué maravilla, qué maravilla, quién inventó eso, que puedas pagar, los he visto caros y los he visto baratos, ¿vale?», afirma con rotundidad.

El entusiasmo se multiplica cuando explica la magnitud de la oferta: «Que con 11 euros puedas comerte una cantidad de comida, un primer plato, un segundo plato, un café o té e incluir un postre… Eso es maravilloso, maravilloso. Al que lo inventó le doy una gran puntuación porque es que el menú del día es maravilloso».

Según detalla, lo que en España se percibe como algo ordinario, en muchos países resulta impensable. Esa combinación de calidad, cantidad y precio asequible sorprende a la influencer, que destaca lo naturalizado que está en la sociedad española. «Esto es algo muy normalizado en España y me resulta bastante raro, pero ya me acostumbré», reconoce.

Horarios que descolocan

La joven cubana también se detiene en un aspecto que, según confiesa, le costó mucho interiorizar: la hora de las comidas. «Comer demasiado tarde, España debería tener otro horario, de hecho, yo creo», comenta con cierta ironía.

La influencer recuerda haber leído que por cuestiones históricas el país debería regirse por el huso horario de Portugal o de Canarias. «Pero como no lo tienen, pues tienen una hora más, eh, comen demasiado tarde, demasiado tarde», explica.

La comparación con Cuba acentúa las diferencias. Allí, asegura, la cena suele realizarse mucho más temprano. «Eso es algo que me impresionaba mucho porque en Cuba comemos demasiado temprano y en muchos países se come demasiado temprano, antes de las 8 de la noche en Cuba, llegué a comer en algún momento a las 6 de la tarde porque ya yo tenía hambre y decía, bueno, ya es hora de comer», relata.

Con el tiempo, sin embargo, se adaptó a la costumbre local. «Aquí en España se come bastante tarde y no se come, bueno, tan abundante, diría yo, se come más abundante como a la hora del almuerzo, la comida... la cena es un poco más ligera, pero muy muy tarde y ya yo sinceramente me he acostumbrado. Yo antes de las 10 no suelo comer casi nunca, qué española me he vuelto», asegura entre risas.

El fenómeno de las tapas gratis

El tercer elemento que la influencer destaca es la costumbre de acompañar una bebida con pequeñas raciones sin coste adicional. «Y otra cosa increíble de España y que no es normal en otros países son que te den unas tapitas gratis», comenta sorprendida.

Matiza que no ocurre en todo el país, pero subraya su experiencia en Galicia: «Yo sé que no es en toda España, pero yo te estoy hablando de Galicia, en un pueblo de Galicia, que sí lo hacen. Un día fui a un bar, me pedí una caña y me trajeron cinco tipos de tapas y era gratis, eso venía incluido».

El recuerdo aún le arranca una sonrisa. «Bueno, pedí una caña, luego pedí otra caña, pero me traían una cantidad de comida que ese día no tuve que cenar. Te traen un pinchito de tortilla, un pinchito de un chorricito, unas aceitunitas, un pancito, luego un pincho de un caldito o una cosa así, no me acuerdo, ensaladilla», describe con detalle.

Su conclusión, cargada de entusiasmo, resume la admiración por estas costumbres: «Maravilloso, maravilloso para el que inventó todas esas cosas en España, España, 'I love you'».