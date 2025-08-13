Críticas a Santiago Segura tras la filtración de la imágenes de la nueva película de Torrente en las que ridiculiza a Vox

Si hay un personaje que ha dejado una huella indeleble en la historia reciente del cine español, ese es, sin duda, Torrente. El irreverente, políticamente incorrecto y descarado antihéroe creado por Santiago Segura lleva más de 25 años siendo un icono de la comedia nacional. Han pasado ya diez años desde que se estrenara 'Torrente 5: Operación Eurovegas', y su regreso era una de las grandes incógnitas del cine español.

Sin embargo, en la noche de ayer, un inesperado vídeo filtrado en TikTok ha puesto patas arriba las redes. El usuario 'keeemeeet' publicó unas imágenes del rodaje de la sexta entrega de la saga en las que se ve a Torrente irrumpiendo en la escena política como candidato de NOX, un partido ficticio que, a juzgar por la estética y el discurso, parodia sin disimulo a Vox. El clip, de apenas unos segundos, ha desatado una tormenta de comentarios, muchos de ellos duramente críticos con la decisión creativa del director madrileño.

El año pasado, durante el último programa de la temporada de 'El Hormiguero', Santiago Segura ya había dejado caer que estaba trabajando en el guion de una posible secuela. «Estoy escribiendo una posible secuela. Llevo 2 años y medio escribiendo porque el país da mucho de sí de cosas que pasan», confesó entonces ante Pablo Motos. Incluso reveló el título provisional: 'Torrente Presidente'.

Más tarde, en el programa de Sonsoles Ónega, el cineasta ampliaba detalles sobre sus intenciones: «Es una película complicada, pero vaya, te digo que la actualidad es mucho más absurda que cualquier cosa que se me pueda ocurrir a mí. Cada mañana me levanto temblando por lo que pueda suceder ese día, si salen nuevos informes de la UCO, ¡vete a saber!».

Hasta ahí, todo eran expectativas y curiosidad. Sin embargo, la filtración de anoche ha cambiado radicalmente el tono de la conversación en redes, donde la sátira política ha causado alguna que otra crítica.

Reacciones encontradas en redes

Entre las más sonadas está la de la periodista y usuaria de Twitter Rebeca Argudo, que afirmó: «Está rodando una peli de Torrente Presidente, y con todo lo que estamos conociendo del PSOE (¡¡en el poder!!) no se le ha ocurrido otra cosa que llamar NOX al partido, me parece de una indecencia y un servilismo difícilmente igualable».

Mientras que algunos internautas señalaron: «Haciendo el trabajo sucio a la banda del Felón que es el partido más corrupto de la historia de Europa ,que pena...».

Otros usuarios, sin embargo, han salido en defensa de Segura y de la libertad creativa que siempre ha caracterizado a la saga. «No es posible juzgar una película que no has visto e incalificable es pretender que una comedia esté al servicio de intereses políticos o partidarios. Por lo demás, creo que se ha olvidado dónde se situaba ideológicamente Torrente», replicó un internauta. «Torrente no podría ser de otro partido que de NOX, por coherencia con el Fary» manifestó otro, poniendo de manifiesto que no «sabemos si en la peli existe otro partido con un alter ego de Torrente sin lamparones en la camisa». «¿No se podía elegir un nombre que no remitiera directamente a una formación existente? ¿Crees que la elección es inocente y despojada de toda intencionalidad?», le preguntó la periodista.

La eterna esencia de Torrente

La clave del personaje de Torrente siempre ha sido su exageración: un policía machista, racista, casposo y corrupto, que, a través de su incorrección, sirve de espejo deformado de lo peor de la sociedad. Segura nunca ha pretendido convertirlo en un modelo, sino en un vehículo para la sátira y la provocación.

En este sentido, que el nuevo Torrente se adentre en la política parece, para muchos, una evolución natural. Sin embargo, para otros, es un riesgo innecesario que podría convertir el humoren arma arrojadiza dentro de un panorama político ya de por sí polarizado.