Críticas contra Albert Pla por pedir la abolición de las herencias: «La envidia se huele desde aquí»

Hace unos días, el músico Albert Pla intervenía en el programa 'La cena de los idiotés', de la Cadena SER, junto a otros rostros conocidos de nuestro país. Allí, tras planteársele una pregunta, el catalán ha lanzado una sonada reflexión sobre las herencias, cuestionando este derecho y planteando a sus contertulios su posible abolición.

En el espacio radiofónico de 'Hora 25', el actor aseguraba que «renunciaría a una herencia», dejando sorprendidos al resto de los presentes. «No sé vosotros en la edad que estáis, pero yo estoy en un edad en la que se mueren muchos padres de mis amigos y he aprendido a dividir a mis amigos en dos: los que decían que trabajaban y los que trabajaban», comenzaba explicando el intérprete de 58 años.

Con esta frase, Pla señaló que muchos de las personas de su entorno cercano que decían que trabajaban en realidad «estaban esperando a llegar a esta edad para cobrar una herencia»: «Ahora tienen una casa pequeña en Sabadell, un piso en Palamós o 100.000 euros a repartir con su hermano», continuaba diciendo el cantautor.

Albert Pla considera que las herencias son «una injusticia»

Para el de Sabadell, esto no era más que «una injusticia» y ha considerado que alguna gente «no ha sido justa conmigo durante toda la vida». «Yo invitándoles a cañas y ellos diciendo 'ahora tengo dinero, ahora no...'. Era otro tipo de economía que he entendido ahora y que no debería ser así», dijo aludiendo a esta situación personal que había atravesado.

Era entonces cuando Aimar Bretos, conductor de 'La cena de los idiotés', decidía preguntarle si aboliría el concepto de herencia, evitando que este patrimonio pase de padres a hijos. El cantante respondía entonces afirmativamente: «Sí, o al menos lo regularía muchísimo. Creo que es un principio político, pero si existe esto dices 'para qué mierda sirve que hagas política y repartas si sigue existiendo esta ley'», ha sentenciado.

Secundaba su posición la periodista Mamen Mendizábal, recordando que «la mayoría de los ricos en el mundo, según los últimos datos, vienen de las herencias». «Es la base de la desigualdad totalmente», llegaba a señalar la presentadora de La Sexta ante la declaración del otro colaborador.

🗣 "Tú llegas a los 50 años y eres pobre y tus amigos, ricos, por una cosa que han tenido callada toda su puta vida"



👉 Esto es lo que opina Albert Pla de las herencias en #Lacenadelosidiotéshttps://t.co/dPIfJjpVRo pic.twitter.com/3BtJ4lmGxF — Hora 25 (@Hora25) June 8, 2025

Por su parte, Albert Pla volvía a la carga recordando que esto no sólo sucedía con los ricos, sino también con gente «de la clase media». «Resulta que llegas a los 50 años, eres pobre y tus amigos son ricos por una cosa que además han tenido callada toda su puta vida», criticaba duramente el actor de 'La Mesías'.

«Tú tampoco entendías porque había épocas que tampoco trabajaban tanto, se enfadaban con sus padres o no. Es porque era una relación económica», sentenciaba el cantautor catalán sobre las herencias.

Aluvión de críticas contra Albert Pla por su opinión sobre las herencias

Las declaraciones de Albert Pla, que se ha mostrado a favor de acabar con este derecho del cual se dispone tras el fallecimiento de una persona, no han sentado bien en todos los sectores. En apenas 48 horas, la publicación de X (antes Twitter) de la cadena de radio se ha llenado de críticas hacia el intérprete por entender que su discurso va en contra de aquellos que se dedican a ahorrar durante toda su vida para ayudar a sus familias.

«Los padres de tus amigos se sacrificaron y curraron por dejarles un patrimonio y los tuyos no. Ajo y agua, que la envidia y el resentimiento se huelen desde aquí», ha escrito uno de estos usuarios en redes sociales, lamentando la opinión del cantante.

Los padres de tus amigos se sacrificaron y curraron por dejarles un patrimonio y los tuyos no. Ajo y agua, que la envidia y el resentimiento se huelen hasta aquí. — Emilio MM (@Emilio_M_M) June 9, 2025

Otro, por su parte, le ha recriminado que no tenga en cuenta el esfuerzo que supone para muchos padres ahorrar con la intención de ayudar a sus hijos en el futuro: «Te lo gastas todo en vicios. No le dejas nada a tus hijos, mientras tu vecino ahorra y le deja un capital. El malo es tu vecino, que ha sido un tipo centrado en vez de tú, que te lo has pulido todo. Y hay que quitárselo a quien ha ahorrado para repartirlo contigo».

Te lo gastas todo en vicios. No le dejas nada a tus hijos, mientras tu vecino ahora y le deja un capital. El malo es tu vecino, que ha sido un tipo centrado en vez de tu, que te lo has pulido todo. Y hay que quitárselo a quien ha ahorrado para repartirlo contigo que eres más… — Julyo Ruz (@JulioARuz) June 10, 2025

Asímismo, otro ha apuntado que las personas de las que habla Pla «no son tan amigos». «Por los amigos uno se alegra, no se corroe por dentro. Y lo siguiente es pensar que no hicieron bien tus padres para evitar el mismo error. Victimizarse es más cómodo, pero mucho más dañino personal y socialmente», ha escrito en este mensaje en redes sociales.