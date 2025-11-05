Cristiano Ronaldo no duda cuando le preguntan qué opina de Donald Trump y dice esto: «Puede ayudar a cambiar el mundo»

En las últimas semanas se publicó un informe por parte de Bloomberg que indicaba que Cristiano Ronaldo habría alcanzado en el mes de octubre un patrimonio de 1.400 millones de dólares después de su última extensión de contrato con Al-Nassr hasta ... 2027.

Ronaldo sigue acumulando riqueza, lo que lo convierte de manera indiscutible en el futbolista con mayores ganancias del mundo. Como poco, continuará ingresando durante dos años más en su etapa como jugador, aunque con su voracidad y ganas de batir registros no se puede descartar que prolongue (aún más) su carrera.

Con todo esto, su influencia trasciende al terreno de juego y sus actos suponen un ejemplo para muchos, sobre todo, los más pequeños, que acostumbran a imitar a sus ídolos. Fuera del campo, el portugués es un referente en cuanto a disciplina y salud al mantener un estricto régimen físico y alimenticio. También ha estado involucrado en diversas causas humanitarias.

Pero no solo sus actos, sino también sus palabras. Sus mensajes, ya sea por redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, o en comparecencias públicas, tienen especial calado.

Las últimas han tenido lugar con Piers Morgan, un conocido presentador británico que fue el primero en entrevistar a Luis Rubiales después del escándalo por su beso no consentido a Jenni Hermoso.

Su entrevista con Cristiano Ronaldo aún no ha sido publicada íntegramente, pero sí se han conocido algunos fragmentos de la misma. En este pequeño adelanto, por ejemplo, se han incluido algunas breves declaraciones sobre el fallecimiento de Diogo Jota a inicios del mes de julio. O sobre el Mundial que tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos.

En relación a Estados Unidos también ha tenido unas palabras sobre su presidente, Donald Trump, al ser preguntado por la camiseta de Portugal firmada por Cristiano que António Costa, exprimer ministro luso y actual presidente del Consejo Europeo, le entregó en mano a Trump el pasado verano.

Las palabras de Ronaldo sobre Trump

Aprovechando la cumbre del G7 que se celebró en Canadá, António Costa cumplió el encargo de Cristiano Ronaldo de regalarle una camiseta firmada por el propio capitán de la selección portuguesa.

En esa elástica lucía el siguiente mensaje: «Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz». Piers Morgan quiso saber más sobre ese detalle de Cristiano y le preguntó en un momento de la entrevista. En el adelanto de la misma se incluye una parte de su respuesta.

«Es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo», aseguró Cristiano Ronaldo, en un claro llamamiento a la paz y unidad en contextos políticos y diplomáticos.

Más allá de este detalle del portugués con el presidente estadounidense, no hay constancia de que ambos se hayan visto las caras públicamente, si bien no parece existir cualquier impedimento por ninguna de las dos partes.