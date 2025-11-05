Suscribete a
Cristiano Ronaldo no duda cuando le preguntan qué opina de Donald Trump y dice esto: «Puede ayudar a cambiar el mundo»

Piers Morgan entrevistó al portugués y le preguntó por el mensaje que dejó al firmarle una camiseta a Trump

Cristiano Ronaldo no duda cuando le preguntan qué opina de Donald Trump y dice esto: «Puede ayudar a cambiar el mundo»
Daniel Domínguez

En las últimas semanas se publicó un informe por parte de Bloomberg que indicaba que Cristiano Ronaldo habría alcanzado en el mes de octubre un patrimonio de 1.400 millones de dólares después de su última extensión de contrato con Al-Nassr hasta 2027.

