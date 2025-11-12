Suscribete a
El creador de contenido reveló el proceso por el cual un contenedor marítimo se transforma gradualmente en un espacio habitable

Así se construye una casa container desde cero: «Una vez empezamos a trabajar pues cortamos paredes, pintamos, reforzamos estructuras…»
Jorge Herrero

Madrid

Durante décadas, la idea de acceder a una vivienda en propiedad ha estado asociada casi de forma automática a la firma de una hipoteca de largo plazo. Sin embargo, en un momento en el que el precio de la vivienda en España continúa ... ascendiendo y el alquiler supone una carga cada vez mayor para muchas familias, parte de la ciudadanía ha comenzado a explorar alternativas habitables más flexibles y asequibles. En ese contexto, las casas prefabricadas, y en particular las conocidas como casas container, han pasado de ser una opción marginal a consolidarse como una solución viable. Su montaje rápido, su menor impacto ambiental y la posibilidad de personalizarlas a bajo coste han despertado el interés de quienes buscan una forma distinta de vivir. Con el objetivo de acercar aún más este tipo de inmuebles al público en general, Marcos Mollá, creador de contenido especializado en negocios y finanzas, visitó una empresa dedicada a la construcción de este tipo de viviendas para conocer de primera mano cómo se construye una casa container.

