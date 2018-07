La radiación solar, principal causante del cáncer de piel Con cerca de un 10% de incremento anual, el cáncer de piel se ha convertido en un problema sanitario de primer orden en España

Descuentos ABC

Actualizado: 21/07/2018 17:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con cerca de un 10% de incremento anual, el cáncer de piel se ha convertido en un problema sanitario de primer orden en España. Los datos dibujan una situación preocupante con una incidencia de unos 78.000 diagnósticos anuales de los que 4.000 son de melanoma, el cáncer de peor pronóstico que provoca el 90% de las muertes por esta enfermedad, estimadas en unas 600 al año.

Pero lo peor es que la sociedad no parece darse cuenta de la magnitud del problema: tres de cuatro encuestados no han visitado nunca al dermatólogo, según el último sondeo de la Academia de Dermatología y Venereología realizado a más de un millar de personas de entre 20 y 50 años. La misma encuesta indica que más de la mitad de los participantes no han revisado nunca los lunares a su pareja y un 17.5% no tiene claro que un melanoma es un cáncer. Un 24% vincula, además, bronceado con buena salud cuando está muy lejos de ser así.

La piel es el 90% de tu selfie

Ante esta situación y la falta de concienciación, especialmente entre los jóvenes, desde diversos sectores con presencia en Internet, se ha decidido reaccionar para mejorar el único aspecto que puede reducir significativamente la incidencia del cáncer de piel: concienciar sobre la necesidad de protegerse de la radiación solar.

PromoFarma, el marketplace más grande de parafarmacia online en España y que agrupa a más de 500 farmacias, lanza la campaña de Responsabilidad Social Corporativa “La piel es el 90% de tu selfie. Protégela del sol, captura tu mejor yo” para concienciar sobre la necesidad de protegerse del sol durante todo el año y especialmente en los meses de verano.

Tres ámbitos de actuación

El mensaje para incrementar y usar correctamente la protección solar está disponible en la propia web y en los contenidos que diferentes influencers que se han sumado a la campaña compartirán en sus redes sociales. El objetivo es informar con un lenguaje cercano y directo sobre cómo cuidar la piel con los protectores solares adecuados y combatir la moda del bronceado rápido y sin control que es una de las causas que está derivando en el desarrollo de más casos de melanoma junto con la mayor longevidad y otros factores. La importancia de la información ha quedado patente en otros países en los que grandes campañas de prevención han logrado una disminución significativa de los casos.

Pero la acción que se va a emprender no se queda sólo en la información y la prevención, sino que ofrece también herramientas útiles para mejorar la protección de la piel. En concreto, PromoFarma ha creado, junto a la Directora técnica de Clínicas Ceta Cristina de Hoyos, un test para descubrir el factor de protección solar que necesita para su piel.

El tercer pilar sobre el que se asienta esta acción es recaudar fondos para la fundación Cris contra el Cáncer que investiga y desarrolla nuevas terapias para luchar contra el cáncer. De este modo, al realizar cualquier compra en PromoFarma se puede añadir un euro solidario que va destinado a esta entidad.

Un primer euro solidario puede llegar de la mejor forma posible: cuidando la piel con los mejores protectores solares con los que cuenta PromoFarma y que se pueden conseguir siempre con interesantes descuentos.

Otras medidas

Además de la utilización adecuada de protectores solares, otras formas de mejorar la protección frente al sol es utilizar ropa anti-UV diseñada para usarla en la playa o al aire libre o, simplemente, cualquier tipo de ropa; protegerse con gorras o sombreros y aplicarse fotoprotectores de factor 50 en verano. También hay que evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y nunca excederse en el tiempo que se está expuesto al sol.