Prepara a tu mascota para disfrutar de la primavera con los mejores accesorios

Si adoras a tu mascota, seguro que pasar tiempo de calidad con ella es una de tus prioridades. Ahora que se acerca la primavera, y con ella el buen tiempo, tenemos la oportunidad de disfrutar con ellas al aire libre, de alargar nuestros paseos, o de viajar más a menudo. Para prepararnos para la primavera, además de ofrecerles los mejores cuidados en alimentación y en su aseo, también es esencial disponer de una serie de accesorios para perros o para gatos, pensados para el ocio, el tiempo libre o para viajar con la mayor garantía de seguridad.

En Tiendanimal puedes encontrar la selección más amplia de accesorios para el tiempo libre, que se convertirán en un básico para tu perro o para tu gato. Además, ahora al utilizar el Cupón Tiendanimal, podrás conseguir los mejores descuentos en una gran variedad de productos de la tienda mascotas.

Todos los accesorios que necesitas para pasar tu tiempo de ocio junto a tu mascota en Tiendanimal

El tiempo de ocio de tu mascota es un aspecto esencial para que se mantenga sano y feliz. Tanto si tienes un perro, como un gato o cualquier otra mascota, es conveniente que te asegures de proveerle con todo lo necesario para jugar, realizar actividades de todo tipo, divertirse y para viajar con la mayor comodidad. Todo lo que pueda necesitar tu mascota, lo podrás encontrar en Tiendanimal, expertos en seguridad y en comportamiento animal.

Si estás planeando realizar un viaje esta primavera junto a tu mejor amigo, no te puede faltar un trasportín de calidad, que sea cómodo, seguro y fácil de llevar, como los que encontramos en Tiendanimal. El transportín para perro Vari Kennel le asegurará a tu perro un viaje confortable y en las mejores condiciones; además está disponible en diferentes tallas para los diferentes tamaños de mascotas.

Por supuesto, los arneses de seguridad son otro de los accesorios imprescindibles para viajar. En cualquier trayecto en coche, es necesario que tu perro viaje con la mayor seguridad, que tendrás, por ejemplo, con el arnés de seguridad Karlie para viajar en coche, un accesorio de lo más práctico que te permitirá viajar sin preocupaciones con tu mascota a cualquier lugar.

Aunque los gatos son animales a los que se suele sacar menos de paseo, cada vez son más los que se están aficionando. En Tiendanimal tienes los accesorios esenciales para que tu gato disfrute de sus paseos con total seguridad. El arnés para gatos con correa Trixie Soft es acolchado, se ajusta completamente al cuerpo y tiene un cierre de seguridad adicional, por lo que les resultará de lo más cómodo.

Otros accesorios que no pueden le pueden faltar a tus mascotas para disfrutar de su tiempo libre son los juguetes con los que poder entretenerse en sus paseos. Los frisbees o las pelotas son algunos de los más demandados para los perros, como el frisbee de goma para perros de Tiendanimal. Se trata de un juguete muy divertido y seguro, ya que está fabricado con goma maciza natural no tóxica, que no les dañará la boca y los dientes. Con él, tu perro podrá jugar en sus paseos por el campo o por la playa y practicará deporte mientras se divierte.

Ahora que se acerca la primavera, empieza a preparar con Tiendanimal todos los accesorios que necesitas para disfrutar del buen tiempo junto a tus mascotas.