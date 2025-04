Los mejores platos de la cocina tailandesa

Cuando aparecieron los primeros restaurantes tailandeses en España, especialmente aquellos que eran más tradicionales y te permitían comer en el suelo con las piernas bajo la mesa, fueron todo un reclamo. Nos parecían exóticos, atractivos y no tardaron en ponerse de moda. Hoy, se podría decir que ya forman parte del escenario gastronómico de nuestro país y cada vez son más comunes. ¡Incluso los hay de comida rápida!

Cada vez son más las personas que se han lanzado a probar algunos de sus platos. ¿Quieres hacer un recorrido culinario con nosotros por algunos de sus mejores platos?

Descubre los platos más típicos tailandeses

La comida tailandesa destaca por usar elementos frescos, muchos vegetales y picante, ¡mucho picante! Obviamente, los platos que los restaurantes tailandeses ofrecen en España están adaptados en cierto modo a nuestra cultura y nuestra forma de comer. Pero en Tailandia… ¡Ahí la cosa cambia! Más allá de la comida que ya hayas probado, si piensas viajar al país o hay algún restaurante tradicional tailandés que te los ofrezca, no dejes de probar:

Pad Thai

El tradicional Pad Thai en Tailandia es diferente del que conocemos Imagen de Markus Winkler, Unsplash

Es el plato típico tailandés por excelencia. Está compuesto por fideos de arroz fritos con gama (un tipo de ciervo) o pollo. A esto se le añade huevo, tofu, verduras y una salsa a base de tamarindo y azúcar de palma. Este no es un plato picante, por lo que suele ser el preferido para iniciarse en la comida tailandesa. No obstante, en la zona sur de Tailandia es común cocinarlo con mucho picante.

Som Tam

Este es un plato muy picante y con una elaboración muy curiosa. La podríamos definir como una ensalada de papaya que se aliña con salsa de pescado y que se acompaña con un arroz pegajoso que se llama caoñiao. Suena raro pero es delicioso.

Khao Pad Saparod

Se presenta dentro de una piña vacía y está elaborado con arroz frito con gambas o pollo, piña, huevos, anacardos, pasas y una salsa de pescado. Tiene un leve sabor a curry, no es picante y por ello, suele ser del agrado de todos.

Pad Siuw

Este plato no es picante pero es muy peculiar pues se elabora con unos fideos muy gruesos y pegajosos que no son del gusto de muchos. Se saltea con verduras, pollo, huevo, pimienta y ajo y se adereza con una salsa de ostras. Esta salsa seguro que la conoces si has ido a algún wok a comer, tiene un toque dulce con un intenso sabor a pescado.

Sopa de noddles

Hay diversas sopas en Tailandia Imagen de Low Ural, Unsplash

Sí, en Tailandia tienen su propia sopa de fideos y se llama Kuai Tieow. Casi todos los tailandeses la comen para cenar por ser ligera y muy nutritiva. Está compuesta por fideos de arroz con unas bolitas de pescado o pollo, así como algunas tostas parecidas a los nochos. El caldo no se agrega hasta el momento de comerla.

Kai/Mu Satae

Son unos pinchos de pollo o cerdo (dependiendo de si son kai o mu) que se hacen a la barbacoa y se mojan en una salsa de cacahuete. Es comido como snack o como cena (los tailandeses no cenan mucho) y se acompaña con una salsa picante y pepino. Una mezcla chispeante.

¿Ya sabes cuáles de estos deliciosos platos tailandeses te gustaría probar? Nosotros ya hemos elegido los nuestros.