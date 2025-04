El maquillaje que necesitas para conseguir buena cara al instante

El ritmo de vida acelerado de hoy en día, unido a otros problemas, ha hecho que el maquillaje clásico no sea una prioridad para muchas mujeres, que por falta de tiempo buscan la comodidad y la rapidez.

Por ello, el maquillaje efecto buena cara cada vez está ganando más adeptos, ya que consigue un efecto natural, tapando las imperfecciones, con pocos productos y en menos tiempo. Sephora cuenta con los productos adecuados para un maquillaje natural express sin complicaciones. Te contamos todos los pasos para conseguirlo. Si utilizas el código promocional Sephora en 2020 , tendrás acceso a descuentos exclusivos en todas tus compras.

Los productos que necesitas para un maquillaje natural

Cada vez son más las personas que buscan un maquillaje buena cara , y que huyen de los excesos, de las bases de maquillaje demasiado cubrientes y de las paletas de sombras y labiales con brillos exagerados.

Te contamos los productos de Sephora que necesitas para simplificar tu rutina de maquillaje de este verano y lograr un efecto natural, un cutis bonito y luminoso al momento.

La base de maquillaje ideal

El primer paso para un make up natural es encontrar una base de maquillaje adecuada para tu tipo de piel, que haga que tu piel se vea radiante y luminosa, y preferiblemente que sea ligera, especialmente para el verano, para evitar el efecto máscara.

La base de maquillaje Born This Way de Too Faced es perfecta para conseguir un aspecto radiante y natural, con la piel sin imperfecciones, como la de un bebé. Gracias a su formulación a base de agua de coco, rosa alpina y ácido hialurónico, hidrata la piel, la suaviza y le aporta un aspecto rejuvenecido. Además, se puede regular, según la cobertura que busques en cada momento, aplicando más o menos producto.

Utiliza una base de maquillaje ligera y modulable para conseguir un maquillaje natural SEPHORA

Otro fondo de maquillaje de cobertura ligera, muy recomendable, es la base de Charlotte Tilbury Light Wonder con SPF 15, que dispone de una tecnología innovadora, capaz de difuminar las imperfecciones con una fórmula muy ligera, además de hidratar la piel y dejar un tacto alisado y rejuvenecido.

Un corrector que ilumine tu mirada

Las ojeras son uno de los problemas más habituales que intentamos camuflar con el maquillaje. Para conseguir el efecto buena cara, es indispensable contar con un buen corrector antiojeras, que las cubra, pero que a la vez sea ligero, como el corrector Shape Tape contour concealer de Tarte . Te encantará su fórmula súper fluida, con alta cobertura y acabado mate, que deja la piel firme y lisa.

Correctores antiojeras que iluminan y camuflan las bolsas y ojeras SEPHORA

Piel resplandeciente con los mejores iluminadores

Si quieres lucir un rostro radiante y con aspecto saludable, el iluminador no puede faltar en tu rutina de maquillaje. Un buen iluminador tiene que ser natural y adaptarse al tono de tu piel, como los Polvos iluminadores para el rostro Sephora Collection , disponibles en tres tonos y con una textura sedosa y fina, que se vuelve imperceptible y cubre la piel revelando su luminosidad.

El iluminador no puede faltar en tu rutina de maquillaje si quieres lucir un rostro radiante y natural SEPHORA

También puedes optar por un iluminador líquido, como el , un producto profesional, que se adapta a los diferentes tonos de piel, y que crea un efecto glow en la piel espectacular, que además puedes modular, hasta conseguir la tonalidad deseada.

En Sephora tienes todos los productos que necesitas para conseguir un maquillaje sencillo y natural, luciendo una piel bonita y luminosa este verano.