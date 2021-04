Publirreportaje La importancia de tener un diseño web a medida y cuatro agencias que te ayudarán a lograrlo En el artículo de hoy presentamos las principales empresas dedicadas al diseño web

Publirreportaje Actualizado: 29/04/2021 01:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy en día, si no estás en la red, no existes. A nivel personal el aislamiento digital no tiene por qué ser un problema, pero cuando hablamos de una empresa o marca la cosa cambia. Cada vez es más importante contar con una presencia en Internet que haga destacar nuestro negocio por encima de los demás, aumentar nuestras ventas o dirigir las miradas hacia nuestra página web.

En esto, el diseño web es fundamental a día de hoy. Es la cara visible que mostramos al mundo digital, comunicación en estado puro. Por eso es tan importante tener una página web bien diseñada, con una estética bonita y una buena experiencia de usabilidad para los visitantes.

Ya no es suficiente con estar en la red. Ahora es necesario destacar en una selva llena de páginas. Los expertos aplican los últimos descubrimientos sobre neuromarketing al diseño web, de modo que una página transmita algo distinto a las demás y, así, se diferencie creando una referencia que el usuario termina por relacionar con nuestra marca.

Por esto hemos preparado esta guía, en la que vamos a hacer un repaso a algunas de las mejores agencias que se dedican al diseño web.

Para empezar, estuvimos charlando con Carolina y David, de Sialaweb, un negocio familiar enfocado al diseño web y el marketing digital, cuya especialidad es la publicidad enfocada a resultados.