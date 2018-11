Descuentos ABC «My goal. My way. My protein» así vuelve la marca deportiva Se acerca la Navidad, época de regalos y también de turrones

Se acerca la Navidad, época de regalos y también de turrones. ¿Quieres cuidarte un poco para adelantarte a las fiestas? ¿Buscas un buen detalle para motivar a un ser querido a estar en forma? MyProtein es nuestra aliada este mes de noviembre, porque este código descuento MyProtein ofrece una interesante propuesta de fitness y salud. Ahora cuidarte será más fácil que nunca. ¿Qué es MyProtein? MyProtein es una marca líder a nivel mundial especializada en productos nutritivos y deportivos de alto rendimiento. La empresa se fundó en el año 2004, con sede en Manchester y que opera en más de 70 países, apostando siempre por la atención en las personas y la calidad de sus productos. Cuentan con una amplia gama de productos de ropa y suplementos nutricionales para la pérdida de peso, el aumento muscular, y para mejorar en general la salud, el rendimiento y el bienestar. Productos perfectos para cuidarte antes de los turrones navideños Todos tenemos una serie de requerimientos alimenticios, que incluyen sustancias nutritivas como vitaminas, proteínas e incluso azúcares y grasas en menor medida. La cuestión es que no siempre tenemos tiempo para cocinar platos saludables. Por eso MyProtein ofrece productos estudiados con precisión para aportar a nuestro organismo los nutrientes que necesita para estar bien. Además, algunos de ellos están especialmente diseñados para nutrir sin engordar. Con soluciones tan cómodas y fáciles, no hace falta sufrir para hacer dieta. Sus productos están pensados para quedarte saciado y al mismo tiempo nutrido, mientras cuidas tu peso. Si quieres bajar unos kilitos antes de la fiestas, para no sentirte tan mal cuando en enero los hayas recuperado, MyProtein tiene productos muy interesantes y asequibles. Puedes complementarlos con la comida o bien sustituirla, según lo que se indique en cada caso. Por ejemplo, el Impact Diet Whey, uno de los más vendidos de la marca por su éxito. Es un batido de delicioso sabor que te ayuda a reducir las calorías sin pasar hambre ni dejar de disfrutar de sabores como cookies and cream. Te privas de helados, pero casi ni lo notarás, y la sensación de ir bajando peso te hará sentir mejor que nunca. MyVitamins No solo podemos vivir a base de proteínas, de hecho las vitaminas son esenciales para procesar muchos nutrientes, para muchas funciones orgánicas y para el bienestar general. Si no siempre tienes tiempo para tomar las piezas de fruta que se aconsejan, un suplementos como Daily Multivitamin te permite asegurarte de tomar la ingesta diaria recomendada. Además, ¿sabías que las que te sobren el cuerpo las elimina? Línea vegana de MyProtein Si quieres empezar a añadir a tu rutina diaria algunos productos que te ayuden a estar más en forma, aquí tienes algunas propuestas interesantes, de la gama MyVegan. Los veganos necesitan cuidar esto especialmente, ya que al no consumir carne y ciertos alimentos, necesitan cubrir la ingesta de proteína diaria recomendada. Entre los productos más exitosos de la marca se encuentran las barritas proteicas, saludables y prácticas para el día a día. Puedes encontrar brownie, cookies y flapjack proteicos. Así te aseguras de tomar todo lo necesario para tener energía y músculo, pero no tienes que sacrificar tu estilo de vida para nada. ¿Para qué sirven estos productos? Son ideales si quieres perder peso y muscular al mismo tiempo, porque te dan energía con bajas calorías, mientras te nutren de proteínas para aumentar la masa muscular. Eso sí, es esencial combinar su consumo con el ejercicio físico, para que puedas notar resultados significativos. Lo último en ropa deportiva Para terminar, ¿qué tal una ropa cómoda y flexible para hacer deporte? El cuerpo no se cuida solamente a base de alimentación, sino también con el ejercicio físico. MyProtein cuenta con ropa deportiva de última generación, confeccionada con los materiales más adecuados para cada deporte. Se trata de materiales transpirables, con suficiente flexibilidad para mover el cuerpo y facilitar el máximo rendimiento. ¡Descúbrelas y empieza a cuidarte por dentro y por fuera!