descuentos ABC Encuentra las mejores ideas para renovar tu hogar durante el mes de Blancolor Claves para tener una casa con más estilo y cómoda

Descuentos ABC Actualizado: 07/02/2020 21:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Invertir mucho dinero en costosos muebles suele ser la estrategia más habitual para conseguir un hogar con personalidad y estilo. Es una opción, pero lo cierto es que, al final, lo importante es cómo se visten esos muebles y es, por tanto, el textil y algunos complementos o auxiliares, los elementos que acaban determinando el atractivo de cada ambiente.

A la hora de elegirlos hay muchas opciones, pero algunos elementos imprescindibles se pueden encontrar fácilmente y hacen que todo sea más sencillo. Vamos a detallarlos usando la promoción Blancolor de El Corte Inglés como guía en la que encontrarlos para que, con sus descuentos, y los que se pueden añadir con el código promocional El Corte Inglés adecuado, renovar cualquier hogar con muy poco presupuesto. Esta promoción alcanza al textil y elementos para el hogar y ahora mismo está activa hasta el 29 de febrero.

Funda nórdica

Las fundas nórdicas ofrecen comodidad y alternativas para lograr el ambiente perfecto. I EL CORTE INGLÉS

Hay artículos que combinan a la perfección funcionalidad y belleza y la funda nórdica es uno de ellos. Capaz de dar durante el día el estilo que se pretende a cualquier habitación y conseguir luz y claridad, un toque de elegancia o un ambiente más desenfadado, es muy cómoda y cálida durante la noche para garantizar el descanso. El juego de funda nórdica para cama de 1,50 suele ser el más habitual pero su uso se ha extendido a otras medidas. A la hora de escoger el diseño hay muchas opciones, desde la clásica funda nórdica blanca hasta los modelos más modernos.

Saco de dormir para bebés

Los sacos de dormir son una buena opción para el descanso de los pequeños I EL CORTE INGLÉS

Condiciona completamente la habitación del bebé porque, al final, siempre acaba quedándose sobre la cama. También aquí se han impuesto el saco nórdico con cremallera, la mejor solución para que el niño o la niña duerman cómodos y calientes y descansen, tal vez, toda la noche. Como en las fundas nórdicas, hay muchas posibilidades, pero los colores pastel siguen siendo los favoritos para los más pequeños.

Sábanas

Las sábanas son muy importantes para el descanso y el estilo de la habitación. I EL CORTE INGLÉS

Imprescindibles, son un elemento al que, en ocasiones no se le saca todo el potencial que puede ofrecer. No se van a ver mucho pero son muy importantes en la combinación con la funda nórdica y para crear el estilo de toda la habitación. No hay que descuidarlas porque además son el textil que más va a estar en contacto con el cuerpo, por lo que la calidad en este caso juega un papel clave.

Textil para el baño

Las toallas condicionan toda la imagen que ofrece el cuarto de baño.I EL CORTE INGLÉS

En el cuarto de baño, el textil juega un papel fundamental para crear un ambiente agradable y funcional. Hay varios elementos que se pueden tener en cuenta para disfrutar de un cuarto de baño mucho mejor:

Toallas

Hay que elegirlas con cuidado porque determinan buena parte de la imagen de la estancia. Hay muchas posibilidades pero las toallas de tejidos naturales como el algodón y los diseños que no abusan de la decoración son los más recomendables.

Albornoces

Cálidos y cómodos, son una prenda muy importante que va a incidir mucho en tu comodidad y hay que escogerlos con mimo. Tienes fantásticos modelos desde lo más básicos hasta propuestas de las mejores marcas. Tu albornoz dice mucho de tu estilo y siempre viene bien para cuando sales de la ducha.

Para los más pequeños

El cuarto de baño es también un espacio de juego para los más pequeños y lo puedes potenciar también con el textil. Divertidos ponchos con capucha con dibujos, alfombras de baño de animales y muchas ideas más ayudarán a que tu cuarto de aseo sea más personal y a que tus hijos disfruten aún más de la hora de bañarse.

Manteles y delantales

El textil de cocina permite dar calidez en tu cocina y evitar que quede demasiado fría .I EL CORTE INGLÉS

Los manteles, de mesa o individuales, con estampados alegres y elegantes, ayudan a crear una cocina cálida pero con estilo. Además, hay muchas opciones en motivos y colores para encontrar los diseños que mejor combinan con los muebles, ya sean clásicos o más actuales. Los delantales son otra opción para, además de su función práctica, ofrecer una atractiva decoración para la cocina. Se pueden encontrar en muchas formas y colores.

Alfombras

Las alfombras adquieren mucho protagonismo en cualquier estancia en las que se coloquen. I EL CORTE INGLÉS

Las alfombras siempre son un riesgo. Son muy importantes porque pueden aportar mucho a una estancia o arruinar su imagen. Las propuestas en alfombras son muchas, pero hay algunas que merece la pena tener en especial consideración.

Orientales

Son una garantía de elegancia y calidad. Perfectas para el salón o un despacho, sus diseños combinan perfectamente con cualquier decoración.

Neutras

Son la mejor opción cuando se busca una alfombra que no destaque especialmente sobre el resto de la habitación sino que sea un complemento más que ayude a aportar equilibrio. El gris y el beige son los colores que reinan en este tipo de alfombras.

Kilim

Si quieres dar protagonismo a tu alfombra, los kilims de la India son la mejor opción. Con colores vivos y motivos geométricos darán mucha personalidad a cualquier habitación en los que los coloques.

Todos estos artículos se pueden encontrar en Blancolor de El Corte Inglés a un precio más reducido y son opciones para tener un hogar con más encanto y comodidad ¿a qué esperar para darle estilo a tu casa?