Descubre las últimas tendencias en moda para la temporada primavera-verano

Si quieres conocer qué se llevará la próxima temporada primavera verano, en Showroomprivé tienes todas las claves para vestir a la última. Se trata de una de las plataformas online de referencia en el mundo de la moda, en la que encontrarás todo tipo de prendas de las mejores marcas del momento. Además, con el Código promocional Showroomprive, tendrás la oportunidad de acceder a los mejores descuentos en una gran selección de artículos de moda y belleza o para el hogar.

No te pierdas los avances en moda para mujer para la próxima temporada primavera verano, disponibles en Showroomprivé

Después de varios meses vistiendo ropa de invierno, seguro que ya estás deseando que llegue la nueva temporada para poder lucir las nuevas tendencias en moda y convertirte en la reina de la primavera y el verano. Con Showroomprivé siempre podrás estar al día de las últimas novedades y de las marcas más punteras del mercado, con hasta 70% dto. Pero cada venta dura solo siete días, por lo que si te gusta algo, tienes que hacerte con él sin pensarlo!

Una de las tendencias que van a seguir teniendo mucha fuerza esta primavera verano va a ser el estilo boho. Aunque está muy presente desde hace ya varios años, seguiremos viendo los estampados originales y llenos de color, tan propios de este estilo, en todo tipo de prendas, como tops, vestidos y camisas, entre otros.

En tu armario para la nueva temporada tampoco pueden faltar los estampados florales, que seguirán siendo un must esta primavera. En Showroomprivé tenemos una amplia gama de ejemplos, como los vestidos de la marca italiana Rinascimiento, que apuestan siempre por la feminidad y por la elegancia, como el siguiente vestido midi en negro y marrón. También van a estar muy presentes otros estampados, como el estampado de lunares o de rayas.

En cuanto a los colores que van a predominar esta temporada, veremos una variada gama de tonalidades, desde el blanco, hasta el verde, el azul y el coral, protagonistas de los tops y camisetas de Urban Style.

Un look no puede estar completo sin los accesorios adecuados que lo complementen, y en Showroomprive están disponibles todas las tendencias de moda de la nueva temporada, tanto si tienes un estilo clásico, como si eres una apasionada de las últimas tendencias. El bolso siempre es el accesorio estrella, y los podemos ver de todo tipo, de tipo bandolera, bolsos de hombro, mochilas, etc. En bolsos, esta primavera van a predominar los colores vivos y alegres, como vemos en algunos modelos de la marca Sofía Cardoni. Los tenemos en color amarillo intenso, en naranja, en rosa, en verde o en color coñac, y por supuesto en los colores más tradicionales, como el color camel, el marrón o el beige.

El calzado es otro de los complementos que siempre merece la pena renovar con el cambio de temporada. En Showroomprivé nos encontramos con todas las novedades que se llevarán en primavera y verano. La comodidad va a primar sobre todo, como vemos en las bailarinas de la marca Minelli, en color amarillo, en rojo o en color topo, o en las deportivas.

Por otro lado, en los modelos de vestir, destacan los diseños originales, como mucho color, y con tacones anchos y de poca altura.

En Showroomprivé tienes la oportunidad perfecta para prepararte para la próxima temporada primavera verano con las últimas tendencias en moda, calzado y accesorios. ¡Renueva tu armario la próxima temporada!