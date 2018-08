DESCUENTOS ABC Cinco productos de belleza que te van a crear una necesidad Ya no hay por qué resignarse a las imperfecciones de la piel, un pelo rebelde que no está dispuesto a ceder o a apostarlo todo a los primeros perfumes que aparecen en el cajón

La evolución constante de la cosmética ha conducido a productos cada vez más sofisticados capaces de potenciar la belleza del rostro y cambiar nuestra imagen cuando lo necesitamos. Ya no hay por qué resignarse a las imperfecciones de la piel, un pelo rebelde que no está dispuesto a ceder o a apostarlo todo a los primeros perfumes que aparecen en el cajón. La constante innovación ha permitido desarrollar productos que permitirán mejorar tu look, sea cual sea. Hemos seleccionado cinco productos que se convertirán en imprescindibles en tu neceser.

L'Eau d'Issey de Issey Miyake

Es un clásico atemporal y eso lo convierte en un esencial que no puede faltar en tu neceser. Se trata de un perfume floral con aromas sutiles, pero con cuerpo, que te permitirá conseguir una imagen fresca y femenina, pero con mucha personalidad. Cuando empieza el día y necesitas una fragancia que ofrezca la mejor carta de presentación en el mundo laboral o en el día a día, L’Eau d’Issey nunca falla.

Narciso Rodríguez For Her

Muy diferente al anterior, Narciso Rodríguez For Her es un perfume mucho más profundo y denso y con una fragancia envolvente que cautiva con su sensualidad. Es el perfume perfecto para acertar durante la noche. Una fiesta, una cena especial, noche con amigos y copas... Narciso Rodríguez For Her es el perfume ideal para estas ocasiones, dejando su aroma aterciopelado hasta el final de la velada. Si buscas un perfume con el que impactar y ofrecer una imagen más sofisticada, lo acabas de encontrar.

Boss Bottled

También los hombres necesitan fragancias que proyecten su personalidad. Boss Bottled es perfecta para transmitir una imagen urbana y dinámica, llena de seguridad y aplomo, pero sin perder la elegancia y la capacidad para la sutileza. Es, además, un perfume todoterreno perfecto para cualquier momento del día o de la noche, un clásico que nunca pasa de moda.

Shisheido Benefiance Nutriperfect Day Cream

Hoy en día, las manchas y las imperfecciones de la piel se pueden tratar y mejorar con buenos productos. Las cremas regenerativas o anti-edad han demostrado resultados espectaculares y su uso ha acabado generalizándose. La Benefiance Nutriperfect para el día es una crema que ayuda a mantener una piel hidratada, minimizando las arrugas y combatiendo las manchas. A su vez contribuye a que la piel esté más tersa y radiante.

GHD V Pink Blush Styler

Las planchas GHD cuentan con un merecido prestigio que no ha dejado de crecer con los años. Con esta V Pink Blush Styler vas a conseguir la calidad que se espera de la marca. La tecnología propia permite un calentamiento constante que actúa sobre el cabello de las raíces a las puntas sin romperlo y manteniendo su vitalidad. Permite obtener el peinado que quieres sin esfuerzo y, sobre todo, sin que quede ni rastro de ninguna zona rebelde.

Estos son cinco productos que se convertirán en imprescindibles en tu día a día; pero seguro que no son los únicos que podemos incluir en el neceser.