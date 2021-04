Descuentos ABC Cinco grandes ideas para decorar terrazas pequeñas Descubre cómo aprovechar el espacio para conseguir rincones cómodos y llenos de encanto

Hay muchas formas de conseguir que una pequeña terraza, un balcón o un patio se conviertan en un espacio agradable, fresco y atractivo para disfrutar del sol y el calor. Con un código descuento Leroy Merlin, un poco de imaginación y estos consejos descubrirás cómo hacer un jardín bonito y barato.

Planifica la distribución

Es lo más importante en la decoración de jardines y patios. Tal vez te gustaría tener un gran sofá de exteriores, una barbacoa y mucha decoración, pero si tu espacio es reducido, es mucho mejor buscar alternativas y no sobrecargarlo con elementos que lo harán aún más pequeño y resultarán incómodos. De hecho, en el caso de un balcón, se puede optar por un único sillón de calidad o incluso un puf que se lleve todo el peso visual del espacio o por una pequeña mesita con dos sillas que no quite mucho espacio.

También hay que tener muy en cuenta el estilo y no combinar elementos con diferentes características que rompan la armonía del lugar. Si se opta por un estilo rústico hay que seguir con él y lo mismo con cualquier otro que se desee, desde los más vanguardistas hasta los más clásicos. Combinar muebles y decoración de diferentes estilos es un riesgo que rara vez merece la pena.

Los elementos de almacenaje son también imprescindibles para lograr ganar espacio sin perder atractivo y son una de las claves para decidir cómo decorar un jardín pequeño con poco dinero. También se puede apostar por soluciones como mesas plegables en el balcón o sillas plegables o apilables para cuando sea necesario tener más amplitud.

Apuesta por los colores claros

Colores neutros o pastel o incluso el blanco son las mejores alternativas para dar sensación de amplitud en la decoración de un jardín exterior que no tiene mucho espacio. Lo ideal es combinarlos con muebles o decoración que generen contraste y siempre teniendo en cuenta los colores de las paredes o el balcón.

En cuanto a los muebles, los materiales naturales aportan una sensación más agradable, pero los nuevos favorecen la durabilidad y nuevos diseños más prácticos y funcionales, perfectos para la decoración de jardines modernos.

Cuida la iluminación

Cuando pensamos en terrazas o balcones siempre nos viene a la mente tomar el sol o disfrutar de un café o un almuerzo al aire libre, pero los jardines son también perfectos para las noches de verano.

La iluminación es fundamental para lograr jardines pequeños con encanto que resulten atractivos por el día y prácticos y acogedores por la noche. Se puede conseguir un gran efecto con faroles o elementos individuales de iluminación que ocupan poco espacio y crean ambientes muy cálidos o con guirnaldas de luces que ayudan a generar un ambiente más desenfadado.

Añade macetas y cojines

Una de las mejores ideas para jardines exteriores es hacerlos mucho más divertidos y coloridos utilizando elementos como macetas decorativas o cojines. Los maceteros permiten, además, combinar las flores y plantas más decorativas con las aromáticas que ayudan a conseguir un aroma único.

Por lo que respecta a los cojines, lo mejor es elegirlos con colores vivos o estampados para crear contraste con los colores neutros o claros de los muebles o el textil. Servirán también para ganar en comodidad.

Dale un toque zen

Las piedras son un buen recurso para conseguirlo. Hay muchas formas de incorporarlas en espacios pequeños a través de gaviones decorativos o creando surcos con grava. Hay muchas opciones para que las piedras o la grava den un aire más natural a cualquier terraza, por pequeña que sea.

Hay muchas posibilidades para sacarle el máximo partido a una terraza o jardín pequeño y disfrutarlo al máximo este verano. Tendrás tu espacio al aire libre para disfrutar del sol por la mañana y la tranquilidad de las tardes y las noches de verano y sin tener que dejarte una fortuna para conseguirlo.