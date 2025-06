Compra a los 26 años tres casas en Madrid para ayudar a personas sin hogar y explica cómo consiguió el dinero: «Dormía en la calle»

«Tiene 26 años y se ha comprado ya tres casas para que vivan en ellas personas sin techo». Así empieza uno de sus últimos vídeos publicados el influencer Nacho Pla sobre un joven que inspira a muchos otros y quiere cambiar el mundo.

Se llama Javier Cascón y es un consultor de Tudela (Navarra) de 26 años, que ha emprendido un proyecto excepcional en Madrid: comprar pisos para personas sin hogar. Un proyecto que surgió tras años de reflexión y acción social.

«Todo mi salario va para estos pisos; llevo seis años sin comprar nada de ropa, salía a comer con mis amigos y me llevaba la comida en un tupper; me han invitado a congresos y no me pagaban el hotel, pues dormía en la calle, así pasé tres noches en Estados Unidos», indica Cascón en una entrevista con el citado creador de contenido.

Cuatro trabajos para ir cumpliendo sus propósitos de vida

En sus múltiples entrevistas -este graduado en Humanidades y Magisterio en Educación Primaria y máster en cooperación internacional - se describe como una personal normal que no proviene de una familia adinerada, y cuya motivación nació de una empatía y frustación al ver que la ayuda tradicional no abordaba las raíces del problema.

El joven trabajó durante tres años en la Fundación Lázaro, donde convivió y acompañó a personas sin hogar tres años. Este periodo fue crucial para reforzar su perspectiva. Posteriormente cuenta que ha trabajado en varios empleos simultáneamente, llegando a tener hasta cuatro trabajos a la vez con los que ir cumpliendo sus propósitos.

Además Javier publicó un libro autoeditado llamado 'Amen sin Tilde'. Este libro, disponible en Amazon y a través de sus redes sociales -con el que recaudó más dinero-, es una reflexión sobre la vida y el propósito.

Una boda atípica y fuertes convicciones cristianas

El primero de los pisos lo adquirió pagando una entrada de 30.000 euros, todos sus ahorros. Y para comprar el segundo pidió un préstamo personal del que todavía le quedan por devolver algo más de 60.000 euros. Su caso, sin duda, es particular.

«En las casas viven personas que están en situaciones complicadas», narra en la grabación mientras enseña una de estas casas. «Siempre digo los precios, la primera nos costó 75.000 euros, la segunda fueron 100.000, y la tercera 149.000», explica Cascón - de fuertes convicciones cristianas - que ahonda en que a él le ayuda porque se da cuenta de que «lo más importante no está en lo material, sino en el interior».

El joven lleva la austeridad a todos los ámbitos. En su boda -bastante atípica - no hicieron banquete, y los invitados trajeron lo que quisieron para compartir. Su traje se lo regalaron y el de su mujer lo compró en Vinted por 80 euros. «Dijimos no nos deis pasta; llevad simplemente una tortilla de patatas y cosas para compartir», dice en el vídeo, en el que además explica que en su casa, donde vive con su mujer, tiene gente de acogida.