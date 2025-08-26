Una compañía de trenes, obligada a cancelar su servicio de lujo por el consumo excesivo de alcohol de sus trabajadores: «Bebían más de lo permitido»

Una compañía de trenes, obligada a cancelar su servicio de lujo por el consumo excesivo de alcohol de sus trabajadores

En ciertas ocasiones, el lujo y la exclusividad no tiene que venir de la mano de la calidad. Eso es lo que le ha sucedido a los clientes del exclusivo tren-cama Train Suite Shiki-shima, que anunció hace unos días la cancelación de uno de sus próximos viajes por Japón después de que se descubriera que varios miembros de su tripulación habían consumido alcohol con excesiva frecuencia durante varios años.

Este tren, considerado como un «hotel móvil» de lujo, estaba originalmente programado para partir de la estación de Ueno, en Tokio, el próximo 30 de agosto, con destino a las prefecturas de Niigata y Nagano. No obstante, el «inaceptable comportamiento» de estos trabajadores le ha costado el viaje a las decenas de personas que ya tenía programada su estancia.

Según informó la filial JR East View Tourism and Sales, perteneciente a la Compañía Ferroviaria del Este de Japón (JR East), algunos de los trabajadores del servicio de hostelería de este transporte «bebían repetidamente más de lo permitido como parte de sus pruebas rutinarias de control de calidad». Una situación que habría comenzado alrededor de septiembre de 2022 y que se habría extendido hasta hace pocos meses.

Según apuntan los informes de medios locales, seis empleados habrían sido suspendidos de su empleo hasta el momento, lo que deja al operador con una escasez de personal que impide que se pueda llevar a cabo el viaje la próxima semana. Se descubrió que estos, que trabajaban como sumilleres y camareros, consumían vino y otras bebidas alcohólicas con frecuencia por la noche.

«Esto no solo socava gravemente la confianza en nuestro negocio, sino que también constituye un comportamiento inaceptable para quienes supervisan el itinerario de nuestros pasajeros», han justificado desde la compañía en un comunicado oficial.

Según apuntan desde el operador, el incidente ha puesto en evidencia la reputación de la compañía, una de las más empleadas en Japón. «Nos disculpamos sinceramente por las molestias ocasionadas a quienes esperaban con ansias el viaje», han declarado desde JR East.

Los clientes pagaban más de 3.000 dólares por un viaje en este tren de lujo japonés

El exclusivo Train Suite Shiki-shima, cancelado tras este incidente con sus trabajadores, ha sido considerado durante años como uno de los más lujosos del mundo. Formado por 17 suites que permiten una capacidad máxima de 34 pasajeros, cuenta con un gran salón, un vagón restaurante y dos vagones de observación en sus extremos, ideales para disfrutar de las maravillosas vistas que ofrece a sus viajeros.

El recorrido, que tiene una duración de dos noches y un día, supera los 3.000 dólares por viajero (unos 2.500 euros por persona). Además, junto al viaje y la suite, la experiencia también ofrece a los pasajeros una experiencia de lujo con cena a bordo que incluye cocina francesa, vinos selectos y una visita a una bodega local.