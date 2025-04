Una colombiana que vive en España, sin palabras por lo que hacemos en las fiestas de nuestro país: «No lo entiendo»

Salir de fiesta en España no es como en otros lugares. Las noches son largas, llenas de música, baile y una energía que parece no acabar. La marcha se extiende hasta el amanecer, algo que sorprende a muchos extranjeros y deja una impresión difícil de olvidar.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @sofia_botero_, una colombiana que vive en Madrid y recientemente ha compartido en sus redes su sorpresa y admiración por la vida nocturna madrileña. En uno de sus últimos vídeos, la joven relata cómo descubrió que en España las noches se extienden hasta el amanecer. «La primera vez que me dijeron que la fiesta terminaba a las seis de la mañana, pensé, ¡wow, increíble, lo máximo!», confiesa.

Uno de los aspectos que más le ha impactado es la resistencia de los españoles para mantener ese ritmo cada fin de semana. Acostumbrada a despertarse temprano en Colombia, adaptarse al horario nocturno ha sido algo difícil.

Otro punto que le llama la atención es la ropa que las mujeres usan en invierno para salir de fiesta. Se muestra sorprendida por lo poco abrigadas que algunas chicas enfrentan las bajas temperaturas. «¿Cómo hacen las niñas con este frío? Salen en vestido y yo no puedo ni salir a la calle super abrigada porque me congelo», comenta entre risas.

Sofía asegura que no ve estas prácticas con rechazo, sino con admiración. «Yo amo Madrid y soy consciente de que cuando uno llega a otro lugar se tiene que adaptar a la cultura de ese lugar», afirma.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de @sofia_botero_ ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula algo más de 1.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, decenas de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«A las 6 a.m. y así aprovechas para desayunar con tus amigos es normal, y lo del frío es subjetivo, si llevas la ropa apropiada no pasas frío», «ya puedes estar a -20º fuera, que la discoteca es una olla exprés, te da igual no estar abrigada, y evidentemente todos los fines de semana hasta las 6.00 no es sano, pero de vez en cuando no está mal», «sales de un bar y entras a otro... el frío ni se nota» o «A esa hora acaban las discotecas normales y empiezan los after para continuar la fiesta», son algunos de los comentarios más destacados.