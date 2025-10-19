Un cocodrilo aparece en la piscina de un hotel de lujo y obliga a evacuar a sus huéspedes: «No quiero alarmar a nadie pero...»

Cuando uno viaja a países con una naturaleza exuberante, no resulta extraño cruzarse con animales propios del entorno. Sin embargo, hay escenarios en los que un encuentro con la fauna local resulta tan inesperado como inquietante. Nadie espera, por ejemplo, que un cocodrilo ... aparezca en medio de la piscina de un resort de cinco estrellas. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado sábado en el Sheraton Grand Mirage Resort de Port Douglas, un exclusivo hotel situado en el norte tropical de Queensland, Australia.

El suceso se desarrolló a plena luz del día y quedó registrado en vídeo por varios de sus huéspedes. Entre ellos, se encontraba la fotógrafa y creadora de contenido Lisa Keller, que estaba de vacaciones en el complejo. En las imágenes publicadas en sus redes sociales se aprecia, bajo el agua cristalina de la piscina de agua salada, la silueta inmóvil de un pequeño cocodrilo. «No quiero alarmar a nadie, pero hay un cocodrilo en la piscina del Sheraton», dice con calma mientras enfoca al reptil.

Pese al hallazgo, la escena alrededor del animal transcurría con sorprendente normalidad. En un segundo vídeo, la misma autora mostraba a varios bañistas que, ajenos al inusual visitante, continuaban descansando en sus tumbonas bajo el sol tropical.

Otra visitante, identificada en TikTok como 'jasssyyl', publicó un vídeo del animal acompañándolo con un audio usado a menudo para burlarse de los momentos de tranquilidad en los viajes interrumpidos por turistas molestos. «Solo un cocodrilo dándose un chapuzón en la piscina del Grand Mirage de Port Douglas», escribió en tono de broma, mientras mostraba al reptil desplazándose lentamente por las aguas cristalinas.

Una intervención sin incidentes

Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente, Turismo, Ciencia e Innovación de Queensland confirmó posteriormente el suceso.

«Los guardabosques retiraron y reubicaron a un cocodrilo el 18 de octubre, tras recibir un aviso a través de la aplicación QWildlife sobre la presencia del animal en la piscina de un hotel de Port Douglas», informó en un comunicado. El proceso de captura y traslado se desarrolló sin complicaciones y el reptil, de pequeño tamaño, fue llevado a un entorno seguro, lejos de las zonas frecuentadas por turistas.