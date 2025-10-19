Suscribete a
Un cocodrilo aparece en la piscina de un hotel de lujo y obliga a evacuar a sus huéspedes: «No quiero alarmar a nadie pero...»

El suceso se desarrolló a plena luz del día y quedó registrado en vídeo por varios de sus clientes

Jorge Herrero

Madrid

Cuando uno viaja a países con una naturaleza exuberante, no resulta extraño cruzarse con animales propios del entorno. Sin embargo, hay escenarios en los que un encuentro con la fauna local resulta tan inesperado como inquietante. Nadie espera, por ejemplo, que un cocodrilo ... aparezca en medio de la piscina de un resort de cinco estrellas. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado sábado en el Sheraton Grand Mirage Resort de Port Douglas, un exclusivo hotel situado en el norte tropical de Queensland, Australia.

