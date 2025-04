Va a la salida del parking del entrenamiento del Barcelona y muestra los coches de los jugadores y su precio: el de Lewandowski cuesta más de 250.000 euros

El líder de LaLiga y finalista de Copa vuela en la Champions como lo hacen los vehículos que conducen los jugadores del Barcelona. Los aficionados culés vibran con su equipo de la misma manera que se acercan a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a esperar la salida del entrenamiento y ver así el desfile de vehículos de alta gama que ahí se produce casi a diario.

El influencer @lorenzzo_lopez, aficionado a los automóviles de alta gama, ha compartido una publicación de Tik Tok en la que recoge los coches de la primera plantilla barcelonista. Empieza la grabación con el deportivo que usa Pedri, un Porsche Cayenne de 148.000 euros. Una marca similar a la del guardameta alemán Ter Stegen, que sale con un Porsche 911 carrera que tiene un precio de 184.000 euros.

La grabación, que cuenta con mas de 480.000 'me gusta' y más de 2.000 comentarios continúa con el deportivo de Pau Cubarsí, que en enero cumplió los 18 años y ya cuenta con el carnet de conducir. El central conduce un Audi Q3 de 49.890 euros, igual que Héctor Font, y puede presumir de coche, no como Lamine Yamal, que aún no llega a la mayoría de edad hasta el próximo mes de julio.

El Range Rover Sport de Lewandowski, uno de los coches más caros de la plantilla

Tras el defensa aparece el goleador de los de Hansi Flick, Robert Lewandowski, con un Range Rover Sport PHEV que tiene un precio de 256.000 euros, mismo modelo que luce Eric Garcia.

El delantero polaco, que va a toda velocidad tanto en el campo como fuera de los terrenos de juego, suma 99 goles con la camiseta del Barcelona, 40 esta temporada. Al 'Killer' del líder de LaLiga le sigue Frenkie De Jong con un Porsche Macan más humilde ya que cuesta 47.000 euros.

A estos le siguen en el vídeo de 1'10« de duración los canteranos Pau Víctor y Alejandro Balde, con un Cupra Formentor Vz5 que llega a una velocidad máxima de 250 km/h, y que cuesta 63.990 euros. A estos le sigue el ex del Athletic de Bilbao Iñigo Martínez y Andreas Christensen, con un cochazo como el Mercedes-AMG G 63 que se sitúa en los 219.000 euros. Dos defensas que presumen de coche como lo hace Ronald Araujo con un Lamborghini Urus de 240.294 euros.

El penúltimo en salir es el guardameta Iñaki Peña, que presume de Audi Q8, mientras que el último es un impresionante Nissan GT-R con las ventanillas delanteras tintadas que puede alcanzar hasta 600 CV de potencia y superar los 100.000 euros. No obstante no pertenece a ningún futbolista del Barcelona de fútbol, sino a uno del equipo de baloncesto, concretamente a Willy Hernangómez.