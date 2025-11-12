Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones: fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

A diferencia de los trabajadores, que suelen cobrarla en diciembre junto a su nómina habitual, los jubilados la reciben un mes antes. De este modo, la Seguridad Social abona esta paga junto con la mensualidad ordinaria de noviembre. Pero ¿Cuándo?
Paga extra: fechas clave
La Seguridad Social realizará el ingreso a finales de noviembre, aunque la fecha exacta depende de cada entidad bancaria. Por norma general, los bancos suelen adelantar unos días el pago para que los pensionistas puedan disponer del dinero antes del último fin de semana del mes. En 2025, la mayoría de entidades han confirmado que harán efectivo el ingreso entre el 21 y el 25 de noviembre.
Algunas, como Bankinter o Unicaja, han optado por adelantarlo más que el resto; mientras que otras, como CaixaBank o Santander, mantienen el calendario tradicional de finales de mes. En cualquier caso, todos los pensionistas habrán cobrado su paga extra antes del domingo 30 de noviembre.
-
Bankinter: 21 de noviembre
-
Unicaja: 21 de noviembre
-
CaixaBank: 24 de noviembre
-
Santander: 24 de noviembre
-
BBVA, Sabadell, Ibercaja, Abanca e ING: entre el 24 y el 25 de noviembre
-
Caja Rural: 25 de noviembre
Quiénes no la recibirán
No todos los pensionistas percibirán esta paga. Quedan excluidos aquellos que cobran prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, ya que en su caso las pagas extraordinarias están prorrateadas en las doce mensualidades ordinarias.
También puede perderse si la pensión ha sido reconocida después del 30 de noviembre o ha permanecido suspendida durante parte del semestre.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete