Suscribete a
ABC Premium

Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones: fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

Se trata de uno de los pagos más esperados del curso, ya que permite afrontar los gastos de las fiestas

Un funcionario de la Seguridad Social avisa de cuánto subirán las pensiones en 2026

Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE hoy: comprobar número ganador y resto de cupones premiados

Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones
Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones Iago Cortón

Jordi Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la llegada del tramo final del año, se acerca la paga extra de Navidad para los pensionistas. Se trata de uno de los pagos más esperados del curso, ya que permite afrontar los gastos de las fiestas y, en muchos casos, echar una ... mano a hijos o nietos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app