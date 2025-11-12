Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones: fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

Con la llegada del tramo final del año, se acerca la paga extra de Navidad para los pensionistas. Se trata de uno de los pagos más esperados del curso, ya que permite afrontar los gastos de las fiestas y, en muchos casos, echar una ... mano a hijos o nietos.

A diferencia de los trabajadores, que suelen cobrarla en diciembre junto a su nómina habitual, los jubilados la reciben un mes antes. De este modo, la Seguridad Social abona esta paga junto con la mensualidad ordinaria de noviembre. Pero ¿Cuándo?

Paga extra: fechas clave

La Seguridad Social realizará el ingreso a finales de noviembre, aunque la fecha exacta depende de cada entidad bancaria. Por norma general, los bancos suelen adelantar unos días el pago para que los pensionistas puedan disponer del dinero antes del último fin de semana del mes. En 2025, la mayoría de entidades han confirmado que harán efectivo el ingreso entre el 21 y el 25 de noviembre.

Algunas, como Bankinter o Unicaja, han optado por adelantarlo más que el resto; mientras que otras, como CaixaBank o Santander, mantienen el calendario tradicional de finales de mes. En cualquier caso, todos los pensionistas habrán cobrado su paga extra antes del domingo 30 de noviembre.

Estas son las fechas aproximadas en las que cada entidad ingresará la paga extra de Navidad en 2025: Bankinter: 21 de noviembre

Unicaja: 21 de noviembre

CaixaBank: 24 de noviembre

Santander: 24 de noviembre

BBVA, Sabadell, Ibercaja, Abanca e ING: entre el 24 y el 25 de noviembre

Caja Rural: 25 de noviembre

Quiénes no la recibirán

No todos los pensionistas percibirán esta paga. Quedan excluidos aquellos que cobran prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, ya que en su caso las pagas extraordinarias están prorrateadas en las doce mensualidades ordinarias.

También puede perderse si la pensión ha sido reconocida después del 30 de noviembre o ha permanecido suspendida durante parte del semestre.