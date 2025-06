Una clienta revela el truco para llevarte la compra sin pagar bolsa en Mercadona: «La primera vez que lo veo»

Las bolsas de plástico han sido, durante muchos años, la salvación de los más despistados, que no recuerdan salir de su casa con su propio método de transporte para la compra. Sin embargo, desde hace varios años, estos productos no son gratis y, en algunos casos, se han intercambio por bolsas de papel para evitar la proliferación de los plásticos de un solo uso.

Desde que se implantó la medida en España, son muchos los que han abogado por llevar su propia bolsa o carrito a los supermercados para ahorrarse este cobro y poder trasladar la compra con facilidad hasta sus domicilios. Sin embargo, existen otros métodos alternativos para no pagarlas y seguir pudiendo llevar los productos con facilidad.

Para todos aquellos que quieran prescindir de comprar bolsas o incluso de traerlas desde casa, la tiktoker Marta Escalante (@holacuore) ha encontrado una solución que puede evitarnos problemas. La creadora de contenido ha revelado para sus casi 40.000 seguidores en la red social cuál es el truco que emplea para no pagar bolsa, y que ha sorprendido a una de las cajeras de su Mercadona habitual.

El truco para no pedir bolsas que sorprende a una cajera de Mercadona

«Salgo del Mercadona y me dice la cajera: 'Uy, qué raro, ¿cómo es que llevas la compra aquí dentro?'», comentaba la joven ante la cámara, mostrando una caja de leche desnatada llena de los productos recién comprados. Marta ha explicado así que suele utilizar los cartones de los bricks de leche que se quedan vacíos en el supermercado, pues vienen con un asa muy cómoda de llevar.

La joven no dudó en contestar a la trabajadora de la cadena de Juan Roig, explicándole que «estaba acostumbrada desde hace bastantes años a no pedir bolsa» porque le daba «rabia comprarla». «No tiene ningún tipo de sentido cuando me la dan de papel», insistía la joven a los seguidores de TikTok.

«Salgo del Mercadona y me dice la cajera: 'Uy, qué raro, ¿cómo es que llevas la compra aquí dentro?'» Marta Escalante Influencer

Al contrario de lo que hace mucha gente, ella aprovecha las cajas vacías que hay en muchas secciones de supermercado para meter su compra y así poder llevarla con comodidad y totalmente gratis.

La cajera, sorprendida por el método de la tiktoker, le aseguró que era «la primera vez» que veía algo así, a pesar de que llevaba años trabajando en el Mercadona, insistiendo en que creía que era una buena solución. Gracias a ello, Marta ha compartido esta experiencia en TikTok para ayudar: «Por si a alguien todavía se le ocurre comprar bolsas».