La ciudad española que ha enamorado a Pedro Pascal y no es ni Madrid ni Barcelona: «Me sentí como en casa»

Pedro Pascal (50 años) irrumpió en el imaginario popular con su papel de Oberyn Martell en 'Juego de Tronos', aunque algunos le conocieron por su personaje de Javier Peña en 'Narcos'. Su carisma y versatilidad han convertido al actor de origen chileno en una de las figuras más influyentes de la ficción mundial.

Tras participar en los últimos años en éxitos globales como 'The Mandalorian' o 'The Last of Us', Pedro Pascal se encuentra inmerso en la promoción de su última película, 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos', donde interpreta al superhéroe Reed Richards del universo Marvel.​

El pasado viernes, Londres se vistió de gala para recibir al equipo de 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos'. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner y Ralph Ineson, junto al director Matt Shakman, posaron frente a las cámaras para promocionar la nueva superproducción de Marvel Studios, que llegará a los cines el próximo 24 de julio.

La ciudad española que ha conquistado a Pedro Pascal

Precisamente con motivo del preestreno de 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos' en Londres, Pedro Pascal ha declarado su amor por una ciudad española. En una entrevista con la agencia EFE, el actor chileno hizo referencia a Oviedo, ciudad en la que se rodaron algunas escenas de su nueva película.

«Oviedo es increíble», destacó el actor, sobre esta ciudad asturiana que le conquistó el pasado mes de noviembre, cuando el equipo pasó unos días rodando la superproducción.

El Palacio de Congresos de Oviedo, diseñado por Santiago Calatrava, se convirtió en uno de los escenarios de la próxima película de Marvel. El edificio recrea las oficinas centrales de Los Cuatros Fantásticos, el llamado Edificio Baxter y también el interior de la Future Foundation.

Los orígenes españoles de Pedro Pascal

Da la casualidad de que el País Vasco no es una región desconocida para Pedro Pascal. Y es que el actor reconoció sus orígenes vascos a los medios de comunicación en el preestreno de Londres. «Mi sangre es del norte de España. Mi nombre es Balmaceda y Pascal es el nombre de mi mamá, así que me sentí en casa», explicó.

Pedro Pascal nació en Chile el 2 de abril de 1975, cuando el país aún estaba bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. De hecho, sus padres, opositores del régimen, tuvieron que huir a Dinamarca por este motivo. Finalmente, acabaron estableciéndose en Estados Unidos, donde el actor reside actualmente.

Pedro Pascal en el preestreno en Londres de 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos' Rhianna Chadwick / AFP

Sin embargo, es por parte de sus abuelos por los que Pedro Pascal mantiene un estrecho vínculo con España. «Yo tengo raíces españolas. Mi abuelo era vasco y mi abuela de Mallorca, y cuando era joven, hace 20 años, me vine a estudiar aquí y casi me quedo el resto de mi vida», aseguró en una entrevista con 'El País' en 2017.

Con estas declaraciones, el actor hacía referencia a sus abuelos paternos. Y es que, tal y como reveló su padre, José Balmaceda, al medio 'Últimas Noticias', dos de los cuatro bisabuelos del actor chileno tenían orígenes tanto en el País Vasco como en Navarra.