Ni Madrid ni Murcia: esta es la ciudad de España más maleducada, según un estudio El estudio muestra otros aspectos como los comportamientos maleducados más comunes en las zonas analizadas

España no es el país más grande o importante que existe pero, cuando se nombra, la mayoría de personas de otras partes del mundo saben identificar elementos diferenciadores que nos ubican en el mapa. Nuestra comida, nuestra cultura, nuestras fiestas y nuestro humor o carácter suelen ser las cosas que más destacan de entre otros del territorio español.

La personalidad de un país como el nuestro no pasa desapercibida y los grandes atributos con los que contamos son el secreto para que casi todo aquel que visite España quede encantado. Sin embargo, como dice el refrán, 'en todos sitios cuecen habas' y hay algunas cosas negativas que también podrían ser características de nuestro país.

En este caso, nos referimos a la forma de ser de los españoles, que en muchos casos puede sobrepasar a otras personalidades europeas o de otras partes del mundo, menos explosivas y expresivas. Así, la manera de ser de un español puede pasar a veces, por la falta de educación. A tenor de ello, desde la plataforma de clases de inglés y otros idiomas Preply han elaborado una lista de las ciudades más maleducadas de España.

Según explican desde su web, para dar esta lista han elaborado un estudio en el que han entrevistado a más de 1500 residentes de 19 áreas de España «y se les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera». Después de analizar estos datos, han realizado la lista puntuando del 1 al 10.

Según sus residentes Las ciudades más maleducadas de España 1 Santa Cruz de Tenerife - (Puntuación media de mala educación: 6,06) 2 Granada - (Puntuación media de mala educación: 5,95) 3 Alicante-Elche - (Puntuación media de mala educación: 5,81) 4 San Sebastián - (Puntuación media de mala educación: 5,77) 5 Bilbao - (Puntuación media de mala educación: 5,73) 6 Palma - (Puntuación media de mala educación: 5,69) 7 Barcelona - (Puntuación media de mala educación: 5,64) 8 Málaga - (Puntuación media de mala educación: 5,61) 9 Valladolid - (Puntuación media de mala educación: 5,58) 10 Madrid - (Puntuación media de mala educación: 5,53)

En la otra cara de la moneda, este estudio ha determinado que la ciudad española más educada, según sus residentes, es Vigo, con una puntuación media de mala educación de 5,17, seguido de A Coruña-Oleiros-Arteixo con un 5,18 y el podio lo completa Valencia, con una puntuación de 5,28.

A su vez, también han estudiado las causas más comunes por las que se considera que alguien es maleducado. En este caso el comportamiento que denota menos educación es 'Estar todo el rato al teléfono en público', después 'No acoger a forasteros', le sigue 'Ver vídeos en público', 'Montar bullicio en público' y, por último 'Dar propina'.

El estudio sobre los sitios más maleducados de España también ha tenido en cuenta si los que ostentan este título son los residentes o los no residentes de las ciudades que han resultado como tal: «Entre todas las ciudades, un 21,25 % pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes, un 26,04 % indicaron que los locales eran más maleducados bajo su criterio, un 40,97 % indicó similitud en el grado de mala educación por ambas partes y un 11,74 % indicó no saber qué decir».