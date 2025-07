Un chino que vive en España señala las diferencias de la selectividad con España: «Dicen de no comer sandía»

En 2024, había 198.805 personas de nacionalidad china en España. Una comunidad que ha ido creciendo en los últimos años y que desde los años 90 ha ido dejando una huella significativa en nuestro país gracias a la creación de bazares, bares o fruterías como pilares en su inserción laboral.

Su presencia está consolidada en la restauración y el comercio minorista. El podcast 'Un chino y medio', programa presentado por los influencers @chickenpapii y @jiajunyin2, se está haciendo un hueco entre los usuarios de España.

En el espacio suelen hablar de cómo es vivir en nuestro país y de las diferencias culturales que se han encontrado entre los dos países. En uno de los últimos programas han hablado de la selectividad y de sus diferencias con China, conocida como 'gaokao'.

Las diferencias de la selectividad entre España y China

Casi once millones de estudiantes se presentan anualmente a estas temidas pruebas que determinan en gran medida su vida en una sociedad muy competitiva y con una enorme presión en el ámbito escolar. Los adolescentes se preparan durante años para el examen, estudiando una media de 12 horas diarias. Gran parte de su vida escolar está centrada en esta prueba. Para muchos obtener un buen resultado es la única manera de ascender socialmente.

En España, para la mayoría de las regiones españolas, las fechas establecidas de selectividad este año 2025 fueron los días 3, 4 y 5 de junio para la convocatoria ordinaria y 1, 2 y 3 de julio para la extraordinaria. «Justo ha sido esta semana, y en China creo que también», apunta @jiajunyin2, que amplía comentando que es habitual que su país muchos padres acompañen a sus hijos a la prueba y se queden esperando hasta que finalizan fuera del recinto.

«Hay un montón de padres fuera esperando en esos días, y se les dice cosas como que no coman sandía por si después quieren ir a mear, que no pierdan el tiempo», apunta entre risas @jiajunyin2 y @chickenpapii, que sorprendido dice que «no te puedes casi ni levantar».

«¿Y si vas al baño a mirar algo en Chat GPT y luego vuelves y respondes», pregunta. «No creo que puedas entrar con el móvil, yo es que nunca he hecho la selectividad», dice @jiajunyin2. Algo que también ocurre en España, donde no se puede acceder con dispositivos electrónicos como relojes inteligentes, auriculares, etc. Deben permanecer apagados y guardados en la mochila o bolso. El incumplimiento de esta norma puede resultar en la expulsión del examen.