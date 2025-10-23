Suscribete a
Entre tanta oferta no siempre resulta fácil saber si un establecimiento es auténtico o simplemente adapta sus platos al gusto occidental

Un chino que vive en España revela las claves para identificar un buen restaurante asiático: «Si los baños están demasiado limpios...»
Jorge Herrero

Madrid

La gastronomía asiática se ha convertido en una de las más admiradas y consumidas del planeta. Desde los intensos curris tailandeses hasta el equilibrio de la cocina japonesa, pasando por los platos especiados de Corea del Sur o las elaboradas recetas chinas, su influencia ... ha traspasado fronteras y conquistado los paladares occidentales. En España, los restaurantes orientales se multiplican en cada ciudad, ofreciendo desde versiones tradicionales hasta propuestas de fusión que combinan técnicas milenarias con la modernidad europea. Sin embargo, entre tanta oferta, no siempre resulta fácil saber si un restaurante chino es auténtico o simplemente adapta sus platos al gusto occidental. Ante esta duda, Lin, un joven chino que reside en España, conocido en redes sociales como Chicken Papi, ha decidido compartir con humor y franqueza siete consejos infalibles para detectar si un restaurante chino es verdaderamente bueno.

