Un chino que vive en España explica si es verdad que no pagan impuestos en nuestro país durante 5 años: «Trabaja tú en una tienda»

En los últimos años, ha sido notable el crecimiento de negocios regentados por ciudadanos chinos en España, desde bazares hasta tiendas de alimentación.

Esta proliferación ha generado un debate en torno a un mito común: la creencia de que los chinos no pagan ... impuestos o disfrutan de exenciones fiscales especiales, lo que supuestamente les permite abrir tantas tiendas.

Este rumor ha sido desmentido por diversos medios, pero recientemente ha tomado relevancia gracias al testimonio del tiktoker chino 'jiajunyin3', quien reside en España y es el creador del pódcast 'Suena a chino'.

En un video reciente, respondió con contundencia a las acusaciones de que los negocios chinos no pagan impuestos durante los primeros cinco años: «Pagamos impuestos, más que tú», asegura en tono enfático.

Además, se pregunta de manera retórica cómo un país como España permitiría una normativa tan absurda solo para beneficiar a una comunidad extranjera.

Jiajunyin3 explica que los chinos abren muchas tiendas, no porque tengan ventajas fiscales, sino por su arduo trabajo.

«También más de un comentario la gente diciendo que los chinos tienen un convenio con España y no pagan impuestos desde 5 años y por eso abren tiendas y bares... Trabajamos 24/7. Si tú trabajas 24/7 en una tienda, también tendrás dinero», comenta.

«No es por suerte»

De esta manera, destaca que el éxito de estos negocios no se debe a una supuesta «suerte» o privilegio fiscal, sino a la dedicación y sacrificio personal.

«Es gente trabajadora, que lucha por su vida. Y viene el otro de turno que le desprestigia y dice 'ah, tú lo tienes por eso, tú porque tienes suerte, tú porque tu padre, tú porque te ha tocado la lotería, porque tienes ventajas...' Hermano, tío, esfuérzate que la gente al final lo consigue con sus manos, no le cae del cielo», defiende.

Es importante recordar que cualquier negocio que opera legalmente en España, independientemente de la nacionalidad de sus dueños, está sujeto a las mismas obligaciones fiscales. La comunidad china ha demostrado ser trabajadora y emprendedora, desmontando el mito de que su éxito empresarial se basa en exenciones fiscales, tal y como cuenta el 'tiktoker' en su vídeo.