Un chino que vive en España explica cómo son los exámenes en los colegios de su país: «Son cuatro o cinco páginas...»

En el mundo existen sistemas educativos muy variados que se adaptan a las necesidades y valores de cada sociedad. En Europa, por ejemplo, la mayoría de países promueven una educación que prioriza el desarrollo personal y otras competencias como la creatividad y el pensamiento crítico. ... Sin embargo, en otros lugares como China, el enfoque educativo se centra en la excelencia académica y la disciplina, valorando especialmente el rendimiento en áreas como matemáticas y ciencias.

Sobre este tema ha hablado precisamente el creador de contenido @jiajunyin3, un español de origen chino que se da a conocer en TikTok como 'El Chico Mercadona'. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, el joven explica cómo son los exámenes en los colegios de su país.

«Recuerdo que los exámenes de matemáticas eran enormes, de unas cuatro o cinco páginas llenas de operaciones», explica al principio del vídeo. @jiajunyin3, que pasó toda su infancia en el país asiático, explica que cada prueba tenía cientos de operaciones, y que él y sus compañeros debían resolverlas lo más rápido posible.

«La calificación era sobre cien, pero había una pregunta voluntaria, que podía hacerte subir la nota hasta 110», explica. En este sentido, comenta que esa pregunta estaba reservada sólo para los más listos, pues solía ser sobre algún tema que no se había dado en clase y él nunca fue capaz de responderla.

Pero su experiencia no termina aquí. @jiajunyin3 explica que la educación en China era tan dura que, en cierta ocasión, falló una operación muy sencilla por una falta de concentración, y eso le dejó un 99.8 sobre cien. «Recuerdo perfectamente la bronca de la profesora, que me arreó en la cabeza con el meñique, llamándome despistado», comenta.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de @jiajunyin3 ha cosechado un gran éxito en redes y, a fecha de esta publicación, acumula nada menos que 320.000 'me gusta'. Como suele suceder en estos casos, cientos de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación. En este caso, la mayoría alucinaba con la severidad del sistema chino.

«En China es aprender o aprender... no sé si valorar el sistema educativo de mi país o despreciarlo», «Por eso los asiáticos son tan cuadrados. Son personas casi sin ningún tipo de creatividad ni libertad», «No veo lo malo, es un mundo competitivo y china uno de los países más poblados» o «Con razón la mayoría ingresa a Harvard a los 17», son algunos de los comentarios más destacados.