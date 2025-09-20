Un chino que vive en España desvela los trucos para reconocer si un restaurante asiático es bueno: «Significa que van muchos clientes»

Un chino que vive en España desvela los trucos para reconocer si un restaurante asiático es bueno: «Significa que no van muchos clientes»

La gastronomía asiática se ha convertido en los últimos años en una de las favoritas de muchos comensales. Los sabores de lugares como Japón, Corea del Sur o China, muy diferentes a lo que encontramos en la cocina occidental, han sabido conquistar muchos paladares, lo que ha hecho también que la oferta de restaurantes orientales aumente significativamente en casi todos los países del mundo.

También lo ha hecho en España, donde cada vez es más habitual encontrarnos con lugares especializados en sushi, ramen, gyozas o hot pot, así como locales que entremezclan la cocina tradicional con la modernidad. No obstante, con esta popularidad en alza y cada vez más oferta gastronómica, lo cierto es que la tarea de encontrar un buen restaurante chino se ha tornado más complicada.

A pesar de ello, los hay que han encontrado algunos trucos infalibles para encontrar establecimientos en los que sumergirse de lleno en la cultura del país asiático. Es el caso de Lin, un joven chino que vive en España desde hace un tiempo y que ha querido dar las claves indispensables para saber reconocer un restaurante que esté bueno y realmente merezca la pena.

Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok, @chickenpapi, donde al creador de contenido le han preguntado en más de una ocasión por recomendaciones de restaurantes buenos chinos. «¿Tengo cara de experto en restaurantes chinos? Pues sí lo soy, así que aquí te doy mis siete consejos», ha comenzado diciendo el joven ante sus seguidores.

Las claves de un chino que vive en España para reconocer un buen restaurante asiático

Lo primero en lo que debemos fijarnos en estos locales es que los camareros «sean chinos». «Tienen que saber español lo justo, solo para decirte 'qué quieres', 'pide rápido', 'tarjeta o efectivo' y ya está», ha explicado el joven asiático. Además, ha señalado que un punto muy positivo es que los empleados «sean muy directos y muy bordes» con los clientes: «Si dan un buen servicio y son muy simpáticos es que la comida no está muy buena y tienen que compensar por ese lado».

Otra de las claves para Lin es encontrarse «baños no muy limpios e incluso un poco estropeados» en estos restaurantes. El motivo, explica, es que si los baños están relucientes significa «que no van tantos clientes» y por eso se mantienen impolutos. Tampoco debe haber demasiada higiene en las mesas, que deben ser de madera y estar «un poco pegajosas».

Como bien se ha dicho siempre, que haya comensales autóctonos en el local también es una buena señal. «Si no ves a ningún chino comiendo ahí, sal de ese sitio. ¿Sabías que existen restaurantes para chinos y restaurantes para extranjeros? Los buenos son los que la mitad de los clientes o más son chinos», ha comentado.

Para este joven chino, otra de las claves es encontrarse niños pequeños ayudando en el local o haciendo allí los deberes: «Si los hay es que es un buen sitio. Significa que tienen muchos clientes y tienen que ayudar».

Lin explica cómo deben ser los cocineros y las cartas de los restaurantes chinos auténticos

En referencia a la comida, el creador de contenido ha recomendado acudir a restaurantes donde los cocineros sean chinos de «entre 45 y 65 años y que estén cocinando con un cigarro en la boca». «Cuanto más mayores, más buena está la comida», ha aconsejado a sus seguidores.

Las grandes diferencias las podemos encontrar también en la carta, donde, para que esté bueno, los platos deben estar todos escritos en chino. «Como mucho puede estar en español pequeñito y por abajo. Si te dan la carta y está en español y no hay casi nada en chino, no es un buen chino», ha desvelado el joven.

Además, Lin ha apostado por los establecimientos donde la carta «tiene como 150 platos a elegir». «No sé cómo llevan la organización y el stock de tantos ingredientes, pero si el cocinero es bueno, con las características que dije antes, sabrá hacerlo de memoria», ha sentenciado el joven, dejando claro en lo que debes fijarte para acudir a un restaurante chino auténtico.