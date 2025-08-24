Un chino que vive en España desvela qué debemos comer en un buffet libre de comida asiática: «El objetivo no es disfrutar»

Un chino que vive en España desvela qué debemos comer en un buffet libre de comida asiática

Los buffets libres se han convertido en una opción asequible para aquellos que priman siempre la cantidad frente a la calidad. Este tipo de restaurantes suelen ser la elección ideal para cualquiera que quiera llenar el estómago y aprovechar las múltiples variedades de platos que este tipo de establecimientos ofrecen a sus clientes.

Sin embargo, ante la amplísima y tentadora oferta de comida que ofrecen, hay que saber elegir aquellos productos que más merecen la pena. Sobre estas elecciones ha tratado de arrojar luz Lin, un joven chino que vive en España y ha querido dar las claves para quedarnos con los bocados que más valgan la pena de todos los que ofrecen estos restaurantes.

Los platos que no debes coger en un buffet libre asiático

En su cuenta de TikTok, @chickenpapi, el creador de contenido ha publicado un video sobre lo que recomienda comer en un buffet libre chino para que la experiencia valga la pena: «Os voy a dar una masterclass», ha comenzado diciendo en esta publicación, que supera ya el millón de visualizaciones en apenas unos días.

Para empezar, el influencer chino ha comenzado desaconsejando apostar por platos tan míticos de estos locales como «el arroz, los fideos y las patatas»: «Son una mierda. Es barato, fácil de hacer y te llena demasiado», ha justificado el chaval. Lo que sí ha recomendado es apostar por platos como el sushi y la carne, que «no están mal» y ha explicado que recetas hechas a base de rebozados seguramente tengan «demasiada sal».

Qué debemos comer en un buffet libre chino

Según Lin, el objetivo al visitar un buffet libre «no es disfrutar de la comida, sino recuperar la inversión» y, siguiendo estas directrices, el primer paso es «coger un buen plato de mariscos». Así lo ha hecho él, mostrando un plato del restaurante en el que se encuentra lleno de productos de mar como gambas, langostinos, sepia o navajas.

Mientras se cocinan esos alimentos, que se suelen servir crudos, hay que ir a buscar otras cosas. Por ejemplo, en el caso de carnes o rebozados, el joven chino ha explicado que «hay que tener cuidado» con lo que cogemos: «Está muy salado, llena mucho y no es muy caro», ha enseñado, explicando que tan solo hay que coger una pequeña cantidad en el plato para poder dejar hueco para otro tipo de alimentos.

Una vez elegidos los primeros platos y después de disfrutarlos con moderación, el siguiente paso es muy simple: «Descansamos 15 minutos, vamos al baño y empezamos con la segunda ronda», ha recomendado el influencer a sus seguidores más fieles.

Por último, en cuanto al postre para cerrar la comida, Lin ha recomendado apostar siempre por un producto como el lichi, que es difícil de conseguir. Otra opción es coger algunos profiteroles, pues son una de las opciones más deliciosas que podemos encontrar en la carta de los buffets asiáticos.