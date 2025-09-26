Una china residente en España muestra cómo son los baños públicos de su país: «Cuidado con el agujero»

Rara será la ocasión en la que fuera de casa no tengamos que hacer uso de algún baño. Y las razones no son nada difíciles de adivinar. Ante alguna urgencia, lo normal es acudir a un bar o un restaurante, pero la mayoría exigen consumir, y no siempre se quiere o se puede. Así también podemos acudir a los baños públicos, pero para eso es necesario que estén a mano y sean utilizables.

Además hay que fiarse de que estén en buenas condiciones de higiene. ¿Quién no ha ido al baño de un festival, concierto o discoteca al salir y ha pensado que como se siente ahí pillará una infección de lo sucio que está?.

En algunos debería estar escrita la frase de riesgo biológico, y en otros ni siquiera hace falta sentarse, sobre todo cuando viajamos al extranjero.

Baños de mujer en China: Cómo se usan

Al menos es el caso de China. «Espero que tengáis práctica de cuclillas», indica la creadora de contenido Amanda Cheng (@amandachengg), que en uno de sus viajes al gigante asiático revela cómo son los baños de mujer allí. La joven, afincada en Valencia, va a una estación de tren para mostrarlo.

Al entrar, lo primero que encontró fue un dispensador general de papel, situado fuera de los cubículos individuales. Esto significa que, antes de entrar al baño, cada persona debe acordarse de coger la cantidad de papel que necesita. Una diferencia práctica con respecto a lo que solemos ver en otros países.

Dentro del área de aseos, explicó que había dos tipos de retretes, pero el más común era el de suelo. Mostró una fotografía para ilustrar mejor cómo funcionaban: se trata de un simple agujero en el suelo, rodeado por un espacio de cerámica, diseñado para colocarse en cuclillas. «Tienes que entrar con cuidado para no pisar el agujero», apunta la joven, que explica que el proceso requiere cierta destreza.

Aunque también existen retretes como los que conocemos en Occidente, estos son mucho menos habituales en los baños chinos, especialmente en lugares públicos. En la estación que describía, de más de una decena de cubículos, solo uno era «convencional», mientras que todos los demás estaban equipados con váteres de suelo. «En China consideran que los váteres de suelo son más limpios porque no tocas nada», indica al final del vídeo.