Un chileno que vive en España, fascinado con un invento que hay en muchas cocinas: «Siento que las ordena»

Un chileno que vive en España, fascinado con un invento que hay en muchas cocinas

A la hora de viajar, solemos fijarnos en aspectos como la gastronomía, el clima o las costumbres culturales. Sin embargo, a veces son los objetos cotidianos que en su país pasan desapercibidos los que llaman la atención por su utilidad.

Sobre este tema ha hablado recientemente el usuario de TikTok @waliswag.ws, un joven chileno que se encuentra visitando España y que comparte en redes sus descubrimientos. En una de sus últimas publicaciones, muestra algo que le ha parecido especialmente ingenioso en las cocinas españolas.

«Al César lo que es del César. Inventaron una huevada demasiado buena», dice entre risas antes de enseñarlo. Se refiere al escurridor de platos que va incorporado dentro del armario, justo encima del fregadero. En lugar del típico escurridor de encimera, este diseño permite que el agua caiga directamente al lavaplatos.

«Tú pones los platos mojados y cae el agua»

En su país, explica, lo habitual es tener un escurridor externo, colocado a un lado del fregadero. «Tú pones los platos mojados y cae el agua», comenta. Pero reconoce que el sistema español le ha parecido mucho más práctico y ordenado.

Aunque admite que no sabe si este tipo de mueble existe también allí, al menos él nunca lo había visto. Aun así, no duda en calificarlo como una buena idea que podría replicarse fácilmente.