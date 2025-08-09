El chef Gordon Ramsay indica qué producto de España es el mejor del mundo y no es el vino: «Se habla mucho de...»

Gordon Ramsay es uno de los últimos chefs de mayor prestigio del mundo en extender sus tentáculos en España. Desde el 9 de junio de 2025 tiene su primer restaurante en nuestro país: Hell's Kitchen Ibiza, situado en en The Unexpected Ibiza Hotel, en la Playa d'en Bossa, en la isla ibicenca.

Este restaurante mezcla la alta cocina que identifica a Gordon Ramsay y que ya ha expandido en otros países con pequeños guiños a la gastronomía española con uso de productos locales.

Poco a poco Ramsay ha construido un imperio con presencia en varios continentes y en países como Reino Unido (él es natural de Johnstone, en Escocia), Francia, Estados Unidos o Singapur, entre otros. Además, ha reforzado su popularidad al ser presentador de varios realities gastronómicos, como la versión americana de MasterChef, Hell's Kitchen o Kitchen Nightmares.

Todos sus proyectos y negocios han ido acompañados paulatinamente de los principales reconocimientos culinarios. A lo largo de su carrera ha conseguido 17 estrellas Michelin y su restaurante insignia en Londres (ubicado en el barrio de Chelsea) ha conservado tres desde 2001.

Por todo ello, la opinión de Gordon Ramsay no es una cualquiera dentro del panorama gastronómico. En una entrevista con Esquire en la que ha sido preguntado por la cocina española dio su opinión sobre los vinos de nuestro país, pero, también, se ha atrevido a asegurar qué producto nacional es el que, a su juicio, es de mejor calidad que en ningún otro lado.

Gordon Ramsay y el producto español mejor del mundo

La respuesta la da Gordon Ramsay a cuando le preguntan en qué lugar de España le gustaría abrir un restaurante y aún no ha tenido la oportunidad. Y el sitio del que habla no guarda demasiadas similitudes con Ibiza, aquel en el que ya tiene un establecimiento.

Ramsay se refiere a Galicia, que cuenta con una gastronomía diferente a la ibicenca. «He pasado mucho tiempo en Galicia. El clima es muy similar a Inglaterra, pasan las cuatro estaciones en un solo día pero lo que producen es excepcional», reconoce en Esquire.

Y entre lo «excepcional» Gordon Ramsay se refiere a la carne. «Se habla mucho del Wagyu A5 japonés o de Angus Aberdeen, pero la mejor carne del mundo es la gallega», valora. Ramsay no lo menciona, pero probablemente piense en la carne de Vaca Rubia Gallega, con muy buena valoración entre los expertos.

Aunque él, en el fondo, está enamorado de toda la gastronomía gallega. «Abriría solo cuatro meses al año en Galicia, y luego me tomaría ocho meses de descanso. Elegiría Galicia para eso siempre. Para mí es uno de los lugares que más respeto, no solo por la comida, sino también por los vinos. Ese terreno inclinado donde están las viñas junto a esa humedad única hace vinos extraordinarios».