Suscribete a
ABC Premium

El chef Ferran Adrià, sobre el dinero que paga a los inmigrantes que trabajan en su restaurante: «Si puedo, les doy un poco más porque están lejos de su familia»

Referente en el mundo de la gastronomía, es muy valorado tanto por su innovación a los fogones como por la gestión de un restaurante de la talla de El Bulli.

Carlos Herrera, firme al señalar las protestas frente al Tribunal Supremo tras la condena al fiscal general

El chef Ferran Adrià, sobre el dinero que paga a los inmigrantes que trabajan en su restaurante: «Si puedo, les doy un poco más porque están lejos de su familia»
El chef Ferran Adrià, sobre el dinero que paga a los inmigrantes que trabajan en su restaurante: «Si puedo, les doy un poco más porque están lejos de su familia» abc

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De Ferrán Adriá se han dicho muchas cosas. El cocinero, uno de los líderes de la gastronomía a nivel nacional e internacional, cuenta con tres estrellas Michelin y es uno de esos chefs que ha conseguido crear escuela desde El Bulli, desde ... hace años entre los mejores restaurantes del mundo. Adriá ha hecho de la alta cocina su vida y ha conseguido llegar a ese equilibrio que muchos buscan para conseguir que este tipo de propuestas sean sostenibles económicamente, apostando por dar a cada cosa su valor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app