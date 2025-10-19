El chef Enrique Valentí, sobre el comportamiento de los catalanes y madrileños cuando van a los restaurantes: «Es mucho más alegre»

España es un país con una amplia riqueza gastronómica , fruto de la diversidad cultural, geográfica y climática de la que gozamos. Cada región aporta sus propios sabores y productos, lo que hace que la comida española sea una de las más alabadas en ... el mundo.

Desde los guisos contundentes del norte hasta las frituras del sur, pasando por los arroces del Levante o las tapas castellanas, nuestra gastronomía es un patrimonio que se disfruta tanto en el hogar como en bares y restaurantes de todo el país.

Los bares y restaurantes son casi templos donde la comida es la protagonista pero también lo son los comensales y su forma de interactuar en estos espacios. Hacer el aperitivo, salir a tomar algo, alargar las comidas con buenas sobremesas y disfrutar de una cena sin prisa son solo algunas de las señas identidad de un español en un bar o un restaurante.

Pero, como todo en la vida, no es lo mismo un cliente que va a un bar en Bilbao que uno que va a una tasca en Granada, por poner dos ejemplos contrastados. Aunque cómo se comporta cada uno puede tener mucho que ver con su personalidad, su origen y el lugar en el que alguien se ha criado también interviene en la manera en que alguien disfruta de los restaurantes y bares.

El chef Enrique Valentí, claro sore las diferencias entre comensales catalanes y madrileños

En este contexto, el chef Enrique Valentí ha comentado recientemente, en una entrevista para La Ser Gastro, las diferencias en el comportamiento de los catalanes y los madrileños cuando acuden a los restaurantes.

Según él, hay bastantes diferencias entre comensales de Madrid y de Cataluña, sobre todo por influencia de componentes sociales o empresariales, aunque reconoce que «buscar clichés de unos y otros y hacerlo o parametrizarlo es muy difícil», pero ofrece un análisis según lo que él capta en sus restaurantes, Adobo, en Barcelona y Hermanos Vinagre, en Madrid.

«Yo creo que que que el catalán cuando va a un restaurante no necesariamente va a lo social, que también lo hay. El madrileño es mucho más consumista, mucho más alegre. El catalán es mucho más comedido», comienza exponiendo el chef.

¿Quiénes son más fieles a un mismo restaurante o bar?

Así, continúaba añadiendo su parecer sobre quién suele ser más habitual en un restaurante y quien, por el contrario, prueba más cosas y no tiene tanto un lugar fijo de referencia para ir a comer o cenar:

«El madrileño es probablemente más infiel por la cantidad de oferta que hay y el catalán, si le gustas, pues es mucho más... no tiene la necesidad de de de inaugurar o de conocer ese restaurante o de cambiar tanto de restaurante, ¿no? Es mucho más de hábitos» afirma Valentí.

Como broche final, el chef reconoce que lo más importante en negocios como el de la hostelería es conocer bien a tu cliente, identificar cuáles son sus necesidades y ofrecerle lo que mejor le viene. «En el fondo son dos grandes ciudades donde es maravilloso, ¿vale? La cantidad de restaurantes y la calidad de los restaurantes que que cohabitan en ellas», concluye.