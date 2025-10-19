Suscribete a
ABC Premium

El chef Enrique Valentí, sobre el comportamiento de los catalanes y madrileños cuando van a los restaurantes: «Es mucho más alegre»

El cocinero y empresario analiza cuáles son las diferencias entre comensales y clientes de Madrid y Cataluña

El chef Dani García explica cuáles son sus restaurantes más rentables: «A precio de oro»

El chef Enrique Valentí, sobre el comportamiento de los catalanes y madrileños cuando van a los restaurantes: «Es mucho más alegre»
El chef Enrique Valentí, sobre el comportamiento de los catalanes y madrileños cuando van a los restaurantes: «Es mucho más alegre» Freepik/Adobo
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España es un país con una amplia riqueza gastronómica , fruto de la diversidad cultural, geográfica y climática de la que gozamos. Cada región aporta sus propios sabores y productos, lo que hace que la comida española sea una de las más alabadas en ... el mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app